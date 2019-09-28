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"Первый дуэт с Эмиром": Джамала покорила сеть джемом с сыном (видео)

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Маленький Эмир с удовольствием "аккомпанировал" маме на гитаре

Джамала ранее признавалась, что хотела бы иметь много детей, а пока что всегда спешит домой с работы или гастролей, чтобы провести как можно больше времени с маленьким сыночком Эмиром-Рахманом. Певица с удовольствием делится в сети милыми фото и видео с малышом - так, недавно она умилила фанатов семейной идиллией с мужем и сыном. Ребенок уже немного подрос и даже начал помогать маме музицировать!

На своей странице в Instagram Джамала опубликовала очаровательное видео, на котором запечатлен их с сыном первый музыкальный "дуэт". В ролике малыш сидит на полу и "играет" на гитаре, а звездная мама поет за кадром. Оба они явно очень довольны таким сотрудничеством и наслаждаются процессом.

"Мій перший дует з Еміром. Останні кілька днів я просто у захваті від нашого неочікуваного джема. Послухайте цей ритм, паузи...У цьому є музика! P.S.
Сьогодні нам 1,5 рочки. Святкуємо", - поделилась артистка.

Видео: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Чуть позже она также выложила позитивное фото с сыночком, на котором они оба одеты в желтые тона и счастливо смеются. Джамала поблагодарила всех за трогательные поздравления малышу.

"От улыбки станет всем светлей". Друзі, саме так ми з Емір-Рахманом тішимося та дякуємо вам за вподобайки та привітання. Ви нам подарували стільки тепла своїми словами", - тепло написала певица.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Пораженные и умиленные подписчики оставили множество восхищенных отзывов, отмечая явный талант мальчика - весь в маму!

  • Будет музыкантом
  • Как здоровооооо, супер!!!)
  • Коли музика - в крові. Вітаємо
  • Супер! Вот так просто и рождаются хиты
  • Кайф
  • Очень круто! Фирма! Молодцы!
  • Как классно выходит)) поздравляю вас. Совсем большие уже)
  • Даже паузы делает
  • Солнышко!!! Такой сладкий
  • Гремми обязан быть вашим
  • Музика! Молодчинка
  • Это лучший дуэт года!

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала умилила фото с необычным "поклонником". Певица позировала в объятиях большого плюшевого медведя.

К слову, недавно Джамала заявила, что покинет сцену на время для того, чтобы родить второго ребенка. Она отметила, что всегда мечтала о том, чтобы иметь большую семью. У мамы певицы в семье было 7 детей, а у отца - двое.

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