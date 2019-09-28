"Первый дуэт с Эмиром": Джамала покорила сеть джемом с сыном (видео)

Маленький Эмир с удовольствием "аккомпанировал" маме на гитаре
Джамала ранее признавалась, что хотела бы иметь много детей, а пока что всегда спешит домой с работы или гастролей, чтобы провести как можно больше времени с маленьким сыночком Эмиром-Рахманом. Певица с удовольствием делится в сети милыми фото и видео с малышом - так, недавно она умилила фанатов семейной идиллией с мужем и сыном. Ребенок уже немного подрос и даже начал помогать маме музицировать!
На своей странице в Instagram Джамала опубликовала очаровательное видео, на котором запечатлен их с сыном первый музыкальный "дуэт". В ролике малыш сидит на полу и "играет" на гитаре, а звездная мама поет за кадром. Оба они явно очень довольны таким сотрудничеством и наслаждаются процессом.
"Мій перший дует з Еміром. Останні кілька днів я просто у захваті від нашого неочікуваного джема. Послухайте цей ритм, паузи...У цьому є музика! P.S.
Сьогодні нам 1,5 рочки. Святкуємо", - поделилась артистка.
Видео: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Чуть позже она также выложила позитивное фото с сыночком, на котором они оба одеты в желтые тона и счастливо смеются. Джамала поблагодарила всех за трогательные поздравления малышу.
"От улыбки станет всем светлей". Друзі, саме так ми з Емір-Рахманом тішимося та дякуємо вам за вподобайки та привітання. Ви нам подарували стільки тепла своїми словами", - тепло написала певица.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Пораженные и умиленные подписчики оставили множество восхищенных отзывов, отмечая явный талант мальчика - весь в маму!
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала умилила фото с необычным "поклонником". Певица позировала в объятиях большого плюшевого медведя.
К слову, недавно Джамала заявила, что покинет сцену на время для того, чтобы родить второго ребенка. Она отметила, что всегда мечтала о том, чтобы иметь большую семью. У мамы певицы в семье было 7 детей, а у отца - двое.