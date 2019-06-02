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Первые шаги в музыке: Регина Тодоренко сыграла на фортепиано вместе с сыном (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2019 - 23:17
Первые шаги в музыке: Регина Тодоренко сыграла на фортепиано вместе с сыном (видео)
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко с раннего возраста прививает любовь к музыке своему малышу

Регина Тодоренко, которая стала мамой в декабре прошлого года, показывает своему сыну, как играть на фортепиано. Это видно на новом видео, которое известная телеведущая разместила на своей странице в Instagram.

Тодоренко показала, как у нее на коленях сидит малыш и смотрит, как его мама играет на инструменте. При этом он и сам пытается нажимать на клавиши.

"Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать?  Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает", - написала Регина.

Регина Тодоренко играет на фортепиано вместе с малышом  (видео: instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети также прокомментировали ее видео.

  • Когда родители музыканты, попробуй вырасти без любви к музыке;
  • Это так мило!!!
  • Мне мама все примером привила и любовь к чтению, и к фортепиано, и к вязанию и многое другое. Она делала, я копировала и училась. Итог читаю с 5-ти, вяжу с 6-ти лет;
  • В такой музыкальной семье малыш обязательно станет суперзвездой. Полюбит музыку и танцы и в скором времени займет 1-е место на Евровидении;
  • Что-то рановато такими вопросами задаваться! Наслаждайтесь, воспитывать и ломать голову, как правильно, еще успеете. Малышу пока нужны мама, папа и их любовь.
  • Такая милота;
  • На это можно смотреть вечно.

Напомним, что Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки в купальниках на пляже.

Ранее сообщалось о том, что Регина Тодоренко с букетом заявила, что выходит замуж. И хотя она расписана со своим мужем Владом Топаловым, телеведущая готовится к пышному торжеству.

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Новости Украины шоубизРегина Тодоренко
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