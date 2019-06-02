Первые шаги в музыке: Регина Тодоренко сыграла на фортепиано вместе с сыном (видео)

Тодоренко с раннего возраста прививает любовь к музыке своему малышу
Регина Тодоренко, которая стала мамой в декабре прошлого года, показывает своему сыну, как играть на фортепиано. Это видно на новом видео, которое известная телеведущая разместила на своей странице в Instagram.
Тодоренко показала, как у нее на коленях сидит малыш и смотрит, как его мама играет на инструменте. При этом он и сам пытается нажимать на клавиши.
"Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает", - написала Регина.
Регина Тодоренко играет на фортепиано вместе с малышом (видео: instagram.com/reginatodorenko)
Пользователи сети также прокомментировали ее видео.
Напомним, что Регина Тодоренко поделилась закулисными кадрами с откровенной съемки в купальниках на пляже.
Ранее сообщалось о том, что Регина Тодоренко с букетом заявила, что выходит замуж. И хотя она расписана со своим мужем Владом Топаловым, телеведущая готовится к пышному торжеству.