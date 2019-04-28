Первая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото

Известная телеведущая Лилия Ребрик - счастливая жена и мать, причем младшей дочери Полине лишь 30 апреля исполнится год. Так что для малышки это первая Пасха - и первый светлый праздник для семьи в таком составе. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными снимками.

Семейство в полном составе побывало на пасхальной службе и освятило пасочки. Лилия и ее супруг, Андрей Дикий позировали с дочками Дианой и Полиной у церкви, держа в руках пасхальные корзинки, а также внутри храма.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Годовалая малышка с интересом изучала все вокруг и все просто-таки лучатся счастьем и праздничным настроением.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

"Христос Воскрес! Щастя й миру... Перший наш Великдень вчотирьох", - написала Ребрик под публикацией.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики ведущей умиляются милым фото и поздравляют ее и ее семью с праздником.

"Воистину воскресе. Мира,любви,крепкого здоровья вам Лилечка и вашей семье"

"Які ви чарівні! Церква схожа як у Зазим'ї! З Великоднем вашу гарну сім'ю!"

"Вы такие классные!"

"Воистину воскрес! Счастья, любви, мира, добра вашей семье!"

"Воістину Воскрес! Зі святом Пасхи всю Вашу родину, Лілю!!!"

"Воистину воскрес! Классные! Добра и счастья"

"Воістину Воскрес! Дуже гарна сім'я:) І вас зі святом!"

"Воистину ВОСКРЕСЕ! Всего самого доброго Вашей дружной и красивой семье"

"Воістину Воскрес!!! Вже така велика. Здається, тільки недавно народили ..."

"И вас с праздником, какие все миленькие"

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила воздушным образом в платье-вышиванке.

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