Первая в нашей семейной жизни: Дмитрий Комаров похвастался паской, что испекла его жена

В этом году Дмитрий Комаров впервые празднует Пасху в новом статусе женатого мужчины - ведь прошлым летом он сочетался браком с ведущей и моделью Александрой Кучеренко. 22-летняя красотка ответственно подошла к подготовке - как призналась Саша, это один из ее любимых праздников. Она уже успела декорировать яйца с помощью весьма необычного способа, которым поделилась и с пользователями сети. Также девушка впервые в жизни испекла паску - и по словам ее мужа, вышло у нее просто замечательно!

Кулинарными талантами любимой Дмитрий похвастался на своей странице в Instagram. Телепутешественник поделился солнечным фото, на котором он позирует с красивым блюдом, на котором выложены паска и крашанки. Комаров похвалил супругу, а также вспомнил о пасхальных традициях своей семьи.

"Сегодня с утра моя жена испекла невероятно ароматную, красивую и аппетитную паску. Первую в нашей семейной жизни. Не терпится попробовать. Вчера Саша своими руками очень креативно украсила пасхальные яйца. Мы вместе с вами очень ждем этот праздник, ведь еще с детства привыкли, что Воскресение Христово – один из самых светлых дней в году. В прямом и переносном смысле. Встречи с родными, первые пикники и бесконечное ощущение счастья. Ну кто в детстве не обожал традиционную пасхальную игру – сражение крашеными яйцами?) И, конечно же, практически каждый из нас (даже тот, кто не ходит в церковь регулярно) бывал на пасхальной службе.



Фото: Дмитрий Комаров (instagram.com/komarovmir)

Лично я всю жизнь в день Воскресения Христова прежде всего пробовал освященную паску, которую моя мама приносила из церкви. Я очень люблю и уважаю эту традицию, но свою маму я люблю больше", - поделился шоумен.

Дмитрий призвал всех быть отвественными и в этом году воздержаться от посещения церкви из-за эпидемии коронавируса.

"Поэтому в этом году я впервые попросил ее не идти в церковь, не освящать продукты, остаться дома. И мама впервые не пойдет, за что я ей очень благодарен. Я не в праве вам что-то советовать, просить или навязывать свое мнение. Вера – это очень личное. Но хочу сказать одну важную мысль, которую в разных интерпретациях и формулировках не раз слышал в экспедициях по всему миру. Если обобщить, то можно сказать так: вне зависимости от того, какую религию вы исповедуете, Бог – внутри вас. Он в каждом из нас с вами. И вовсе не обязательно идти в церковь, чтобы с ним пообщаться. Как не обязательно идти в храм, чтобы молиться.



Воскресение Христово совпало с пандемией, и сегодня самый большой фактор риска – места массового скопления людей. Я и мои самые близкие в этом году не пойдут в храм. Чем больше людей примет такое решение - тем быстрее мы выйдем из пандемии и карантина, больше жизней сохраним и поможем нашим героям-врачам.



С Воскресением Христовым! Желаю каждому из вас любви, добра, мира и светлого праздника Пасхи дома, в кругу семьи. И главное – здоровья. Берегите себя и родных!" - подытожил Дмитрий.

Кучеренко тоже опубликовала праздничный снимок, на котором запечатлена с корзинкой крашеных яиц и маленькой пасочкой с надписью "100". Таким образом она решила отпраздновать то, что количество ее подписчиков в Instagram перевалило за 100 тысяч.

Ведущая поделилась своей радостью и поздравила всех со светлым праздником Пасхи.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"Воскресение Христово – это день жизни, веры, добра, любви, понимания, и самое на мой взгляд главное - единения. Такого единения, которое способно помочь справиться даже с самыми глобальными мировыми проблемами. Мы по домам, но все равно мы вместе. И чувствуем невероятную энергию этого особенного дня. Я благодарна судьбе за то, что меня в жизни окружает столько замечательных… хотя, не буду сдерживать себя - самых лучших людей. И в реальной жизни, и в виртуальной, которая сегодня стала не менее важной, чем реальная. Ведь пока во всем мире карантин, мы общаемся и поздравляем друг друга именно через интернет.

Так совпало, что как раз на Пасху вас, моих виртуальных единомышленников, стало больше 100 000 человек. С большинством из вас я, к сожалению, не знакома лично, но люблю вас, мои виртуальные друзья. У нас особенная группа – очень добрая, позитивная, светлая, где собрались люди с очень правильными интересами и взглядами на жизнь. Именно поэтому мы общаемся даже в такой важный день)) Но больше всего мне нравится, что в нашей группе нет никакого негатива, а добро всегда побеждает.



Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Сейчас, когда в мире пандемия и надо физически соблюдать дистанцию, стало особенно важным не терять коммуникацию и общение. И я очень рада, что имею возможность поздравить вас здесь и от души пожелать любви и всего самого доброго вам и вашим семьям. И конечно же сказать: «Христос Воскрес»!" - эмоционально обратилась к поклонникам Саша.

Напомним, ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала о домашнем уходе за собой, особенно актуальном во время карантина.