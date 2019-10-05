"Перевернула понятие о материнстве": Оля Полякова душевно поздравила младшую дочь

Певица обратилась к Алисе со страницы в соцсети
Энергичная и оригинальная Оля Полякова умеет прекрасно совмещать карьеру и материнство. В ее плотном гастрольном графике всегда найдется время для любимого мужа Вадима и дочек – Маши и Алисы. Старшая девочка растет копией звездной мамы и уже решила идти по ее стопам – покорять Олимп шоу-бизнеса, правда, с профессией пока не определилась. Она пробует свои силы в модельном бизнесе, поэтому сейчас усиленно занимается спортом, а иногда и в компании звездной мамы. А младшая удивляет "суперблондинку" своим своенравным характером и упорством. Так, 5 октября Алиса празднует день рождения, поэтому Оля не могла оставить без внимания знаменательную дату.
"Королева ночи" разместила на странице множество снимков своей младшей дочери. Задумчивая, серьезная, расслабленная и умиротворенная – Алиса предстала перед подписчиками Оли в различных образах. А ее звездная родительница призналась, что девочка перевернула ее мир и представление о материнстве.
"Моя сладкая кошечка Алиса! Ты появилась в моей жизни, что бы полностью перевернуть мое понятие о материнстве и воспитании, потому что, все что я знала и умела, с тобой не работает, но я учусь. Будь счастлива, моя девочка, здорова и радостна! Люблю тебя, котенок", - оставила Оля трогательное и эмоциональное пожелание дочери.
Фото: дочь Оли Поляковой, Алиса (instagram.com/polyakovamusic)
К поздравлениям артистки присоеденились ее звездные друзья. "С восхитительной именинницей!" - написала фотограф Соня Плакидюк. "Характер чувствуется серьезный!" - оценила фото девочки Маша Ефросинина.
Поклонники Оли также не остались в стороне от знаменательного события.
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Ранее Оля Полякова прогулялась по Парижу в смелых нарядах и посетила показ Андре Тана.