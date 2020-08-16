Пересматриваю сотый раз: Топалов умилил Тодоренко трогательным умением сыночка

Певец опубликовал трогательный ролик с сыном
Влад Топалов часто балует поклонников фото и видео с маленьким сыночком Майклом, который является настоящей звездой Instagram своих знаменитых маме и папе. Поклонники остаются в восторге от милых кадров и каждый раз оставляют сотни комментариев.
Певец показал, как мальчик улыбается "на заказ", следуя просьбе папы. Майкл выполняет просьбу папы и его мимика меняется на глазах.
"Дежурная улыбка" папы. Сын не отстает. Всех "очень любим" - подписал милое видео Влад. "Пересматриваю сотый раз. Люблю вас сильно", - откликнулась Регина.
Поклонники пары пришли к выводу, что Майкл очень похож на звездную маму.
Скриншот коммментариев
Напомним, что ранее Регина Тодоренко рассказала о тонкостях взаимодействия современных детей и родителей, которые хотят идти в ногу со временем.