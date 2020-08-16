Пересматриваю сотый раз: Топалов умилил Тодоренко трогательным умением сыночка

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец опубликовал трогательный ролик с сыном

Влад Топалов часто балует поклонников фото и видео с маленьким сыночком Майклом, который является настоящей звездой Instagram своих знаменитых маме и папе. Поклонники остаются в восторге от милых кадров и каждый раз оставляют сотни комментариев.

Певец показал, как мальчик улыбается "на заказ", следуя просьбе папы. Майкл выполняет просьбу папы и его мимика меняется на глазах.

"Дежурная улыбка" папы. Сын не отстает. Всех "очень любим" - подписал милое видео Влад. "Пересматриваю сотый раз. Люблю вас сильно", - откликнулась Регина.

Поклонники пары пришли к выводу, что Майкл очень похож на звездную маму.

Просто маленькая копия Регины. Особенно с улыбкой

Очень похож на Регину, красавчик растет

Боже мой, какой замечательный малыш. Взгляд такой осознанный. Мордашка такая красивенькая....А какая она еще может быть когда мама с папой такие классные

Умничка такой ну такой красивый малыш

На это можно смотреть бесконечно

Ну что за прелесть!

Маленький, но такой взрослый взгляд

Скриншот коммментариев

Напомним, что ранее Регина Тодоренко рассказала о тонкостях взаимодействия современных детей и родителей, которые хотят идти в ногу со временем.