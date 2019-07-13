"Пересматриваю и плачу": Регина Тодоренко покорила сеть трогательными свадебными кадрами

Регина Тодоренко и Влад Топалов 3 июля отметили пышную свадьбу в Италии. Пара предпочла сделать мероприятие закрытым и даже попросили гостей не снимать происходящее на камеру, но в сеть то и дело попадали отдельные фото и видео с торжества. Да и сами молодожены начали постепенно делиться кадрами с праздника. Регина решила не томить поклонников в ожидании и анонсировала выход целого фильма о своей незабываемой свадьбе, а пока опубликовала в Инстаграм отдельные ролики, которые за считанные часы собрали тысячи лайков и комментариев.

На одном из видео Регина и Влад обмениваются свадебными клятвами и обещаниями. Ранее в сеть уже просочился аналогичный ролик, но позже он был удален. Теперь же поклонники смогли снова насладиться трогательными признаниями пары и вместе с ними еще раз пережить этот душевный момент.

"Я пересматриваю и плачу! А вы?" - поинтересовались ведущая у фанов.

Также она показала уникальные кадры со свадьбы, на которых пара танцует, поет и веселится вместе с гостями. Калейдоскоп из ярких картин Регина сопроводила эмоциональным текстом. Она призналась, что всегда хотела свадьбу, словно в кино, и ее праздник оказался именно таким.

"Я всю жизнь мечтала сниматься в голливудском кино! Иногда я даже представляла себя героиней Джулии Робертс в фильме "Красотка", иногда мне хотелось оказаться в фильме "Ла-ла-лэнд", петь и танцевать вместе с героями. Но я никогда не думала, что моим первым голливудским фильмом станет наше с ВМ свадебное кино! Это видео так тонко передает атмосферу праздника, царившую в тот день", - написала звезда.

Поклонники полностью разделили мнение Регины и пришли в полный восторг от короткометражки о самом счастливом дне из жизни звездной пары.

"Это нереально круто", "Мурашки по коже!", "Вы лучшие, ни слова больше!", "Как приятно смотреть и слышать это. Рада, что в жизни осталась любовь и романтика", "Очень круто и трогательно! Прям на сердце светлее и теплее стало. Люблю когда людям хорошо и когда они радуются!", "Очень красиво и искренне, просто до слез! Счастья вам всем огромного! И спасибо за те хорошие эмоции, что дарите нам!", "Блин, я тоже плачу. Диснеевская сказка прям! Любви вам! Пронесите это чувство через года, до самой старости!" – желали комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко позабавила курьезным видео с Владом Топаловым, сделанным во время отдыха пары в Греции.

Напомним, что Влад Топалов удивил сеть пикантными подробностями медового месяца.