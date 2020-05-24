Переполнены любовью: Потап и Каменских в белоснежных образах показали страстный поцелуй на камеру

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Пара на годовщину свадьбе снова превратилась в жениха и невесту

Потап и Настя Каменских в субботу, 23 мая, отметили годовщину свадьбы. Правда, рэпер намекнул, что до масштабного бракосочетания пара уже была семьей, влюбленные давно жили вместе, но тщательно это скрывали, да и любовь в их сердцах зародилась далеко не сразу. В какой-то момент продюсер реши не бежать от своих чувств, и во что бы то ни стало завоевать сердце темпераментной красавицы. Это у него с блеском получилось! Теперь Настя опубликовала счастливое видео из дома, на котором снова превратилась в невесту в белоснежном наряде, а рядом с ней красовался любимый мужчина в total white.

Так, ролик смонтирован под новою песню певицы "Воспоминания". Настя в белоснежном платье с внушительным декольте и пиджаке в тон, а также белом обруче с распущенными волосами лучезарно улыбается, и целует в губы любимого мужа. Потап не скрывает счастья в глазах, он выбрал для домашней съемки белоснежный бомбер, футболку и брюки в тон и танцует, ловя ритм и вторя мелодии.

"Бесконечная любовь", - написала на английском певица. Поклонники не смогли сдержать своего восторга, наблюдая за счастливой парой.

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Так нiжно

Аааа, как мило

Клевые! Позитивные! Влюбленные! Оставайтесь таким же. P.S. Как узнала о вашей свадьбе, весь день слезы катились от счастья

Классные такие

Настя, глядя на Вас. всегда хочется улыбаться!

Счастливые какие!

Глаза переполненные любовью. Вы супер!

А очі світяться від щастя

Самая красивая пара

Вы невероятные!

Скриншот комментариев

К слову, в сториз Настя показала восхитительный белоснежный букет, подаренный ей мужем в знаменательную дату.

Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что Потап и Настя в годовщину свадьбы обменялись нежными словами и признаниями в соцсети.

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Автор: Аня Бойчук