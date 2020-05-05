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"Переплюнула Олю": маленькая дочь звезды Квартал 95 ярко перепела хит Поляковой

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Звездный папа с дочкой покорили сеть забавным дуэтом

Звезда Квартал 95 Юрий Ткач проводит карантин вместе с женой и пятилетней дочерью Лизой, которая не дает папе скучать. Судя по забавным фото в аккаунте шоумена, малышка явно пошла в него своей артистичностью - девочка изображает очень смешные рожицы на снимках с папой. А новым видео 36-летний комик и вовсе покорил сеть!

Юрий опубликовал веселый видеоролик, в котором они с Лизой решили вместе что-нибудь спеть. Сначала малышка немного растерялась на слова отца "Давай, начинай", однако быстро нашлась и затянула хит Оли Поляковой "Королева ночи". Актер тут же подхватил мелодию, при этом смешно пародируя тонкий детский голос.

Юная артистка даже поправила звездного отца в конце их выступления, когда он немного перепутал слова.

"Трішки лірики ))) Це ж лірика? )))" - прокомментировал феерическое видео довольный Ткач.

Ролик вызвал настоящий фурор среди подписчиков актера, которые принялись нахваливать их с Лизой дуэт и уверять, что получилось даже лучше оригинала.

  • Маленькая поклоница Поляковой
  • Какая же вы классная парочка !!
  • Класнющі!!?
  • Всё Юрка мы нашли замену Поляковой)))
  • Мурахи!!!!! По тілу)
  • Переплюнула Олю
  • Боже, какие вы милые
  • То шикардос
  • Це просто мірова сцена
  • Это круче оригинальной
  • Папа помолчите, дайте послушать звездочку
  • Молодцы! Супер, шикарный дует:папа и доця
  • Полякова пошла топится от зависти)) Реально круто))
  • Полякова отдыхает. Класс
  • Я бы на месте Поляковой начала бы бояться конкуренции, девчурка то растет

Напомним, актриса Квартал 95 Елена Кравец умилила фото спящих двойняшек и сделала необычное признание.

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