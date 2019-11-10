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"Перехватило дыхание": Сергей Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.11.2019 - 14:12
"Перехватило дыхание": Сергей Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены
Снежана и Сергей Бабкины (фото: instagram.com/babkin_official)

Певец опубликовал веселое солнечное фото

Сергей Бабкин старается радовать своих родных и близких по поводу и без. Он признается, что жена Снежана – его муза, друг, близкий человек, которому можно довериться во всем, а меленький сынок Елисей уже успел стать преданным поклонником папы и первым "оценивает" его новые творения. Музыкант обожает прогулки с мальчиком и не скрывает своего счастья от такого времяпровождения. О любимой женщине артист тоже не забывает и радует ей приятными сюрпризами. Например, на новом фото в Instagram Сергей запечатлен с огромным букетом солнечным хризантем в руках.

Певец позирует в стильной кепке и счастливо улыбается прямо в объектив. Он подмигивает одним глазом и демонстрирует прекрасное настроение на камеру.

"Немного солнышка Вам в ленту! Как ваш выходной? У меня очень активный!" - признался артист.

&quot;Перехватило дыхание&quot;: Сергей Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

В сториз его жены Снежаны Сергей с букетом в руках прочел для нее оригинальное смешное стихотворение, прежде чем отдать приятный презент.

"Это – хризантемы! Осень наступила, падают листы, мне никто не нужен, кроме ты!" - заявил музыкант в камеру.

"Любовь нечаянно нагрянет", - подписала Снежана фото на страничке мужа.

&quot;Перехватило дыхание&quot;: Сергей Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены

&quot;Перехватило дыхание&quot;: Сергей Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Подписчики Сергея пришли в восторг от его умения красиво дарить подарки и баловать любимую приятными сюрпризами.

  • Хризантемы самые настоящие и искренние цветы. Перехватило дыхание. И улыбнуло. Какой человек – такой и букет!
  • Все красиво: и мужчина, и букет любимой. Вы очень красива пара со Снежаной и красивая семья. Дай Бог нашему обществу и вам таких семей побольше
  • Просто прекрасен! Два солнца на одном фото
  • Здорово! Смотришь на фото и запах чувствуешь
  • Милаха

&quot;Перехватило дыхание&quot;: Сергей Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены

&quot;Перехватило дыхание&quot;: Сергей Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены

Скриншот комментариев

Ранее Снежана Бабкина опубликовала эксклюзивные уникальные фото из семейного альбома с Сергеем Бабкиным.

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Новости Украины Сергей БабкинСнежана Бабкина
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