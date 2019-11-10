"Перехватило дыхание": Сергей Бабкин умилил сеть подарком для любимой жены

Снежана и Сергей Бабкины (фото: instagram.com/babkin_official)

Певец опубликовал веселое солнечное фото

Сергей Бабкин старается радовать своих родных и близких по поводу и без. Он признается, что жена Снежана – его муза, друг, близкий человек, которому можно довериться во всем, а меленький сынок Елисей уже успел стать преданным поклонником папы и первым "оценивает" его новые творения. Музыкант обожает прогулки с мальчиком и не скрывает своего счастья от такого времяпровождения. О любимой женщине артист тоже не забывает и радует ей приятными сюрпризами. Например, на новом фото в Instagram Сергей запечатлен с огромным букетом солнечным хризантем в руках.

Певец позирует в стильной кепке и счастливо улыбается прямо в объектив. Он подмигивает одним глазом и демонстрирует прекрасное настроение на камеру.

"Немного солнышка Вам в ленту! Как ваш выходной? У меня очень активный!" - признался артист.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

В сториз его жены Снежаны Сергей с букетом в руках прочел для нее оригинальное смешное стихотворение, прежде чем отдать приятный презент.

"Это – хризантемы! Осень наступила, падают листы, мне никто не нужен, кроме ты!" - заявил музыкант в камеру.

"Любовь нечаянно нагрянет", - подписала Снежана фото на страничке мужа.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Подписчики Сергея пришли в восторг от его умения красиво дарить подарки и баловать любимую приятными сюрпризами.

Хризантемы самые настоящие и искренние цветы. Перехватило дыхание. И улыбнуло. Какой человек – такой и букет!

Все красиво: и мужчина, и букет любимой. Вы очень красива пара со Снежаной и красивая семья. Дай Бог нашему обществу и вам таких семей побольше

Просто прекрасен! Два солнца на одном фото

Здорово! Смотришь на фото и запах чувствуешь

Милаха

Скриншот комментариев

Ранее Снежана Бабкина опубликовала эксклюзивные уникальные фото из семейного альбома с Сергеем Бабкиным.