"Перебрал немного на солнышке": Влад Топалов поделился забавным фото с сыном

Муж Регины Тодоренко пошутил о "тяжелой жизни" малыша
Муж Регины Тодоренко, российский артист Влад Топалов нередко радует поклонников милыми фото их сыночка Миши, а также рассказывает о том, как растет и развивается малыш. На этот раз музыкант, который недавно разоткровенничался о превратностях взаимоотношений с подписчиками в сети, с присущим ему юмором показал "тяжелую" жизнь ребенка на даче.
На своей странице в Instagram Влад опубликовал трогательное фото, на котором 8-месячный Майкл (так ребенка называют в семье) сладко уснул, сидя в коляске и уткнувшись головкой в ее ручку.
Исполнитель шутливо отметил, что это родители его так утомили, или же он переборщил с шампанским.
"Дачный сезон...... перебрал немного на солнышке с шампанским..... утомился человек! Плюс родители достали. Жизнь трудная нынче у МВ", - прокомментировал Топалов.
Фото: Влад Топалов показал сына (instagram.com/vladtopalovofficial)
Регина Тодоренко поддержала шутку мужа, добавив свой комментарий: "Он держался до последнего".
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Многочисленные фолловеры артиста тоже оценили его чувство юмора и поблагодарили за такой позитивный и смешной кадр, умиляясь сладкому малышу.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Напомним, Регина Тодоренко решилась на откровение о не всегда простой жизни с Владом Топаловым. Выяснилось, что вместе супруги посещают семейного психолога. Как отметила телеведущая, у Топалова достаточно сложный характер.
Ранее Регина Тодоренко впервые показала лицо сыночка Миши или, как она его называет, Майкла, снявшись с ним в рекламе.