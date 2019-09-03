Пеннивайз возвращается: в прокат выходит хоррор "Оно 2" по роману Стивена Кинга

Кадр из фильма "Оно 2"

В фильме сыграли Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн

В Украине стартует показ фильма ужасов "Оно 2" по одноименному роману Стивена Кинга. Напомним, первая часть вышла в 2017 году. В главных ролях в картине режиссера Андреса Мускетти сыграли Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Билл Скарсгард, Билл Хейдер, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, София Лилис, Энди Бин и другие.

Сюжет фильма:

После того, как "Клуб неудачников" одолел клоуна Пеннивайза, пути детей разошлись: они повзрослели и уехали из города. Однако вокруг опять творится что-то странное, и снова бесследно исчезают дети. Похоже, как и каждые 27 лет, зло вернулось терроризировать город Дерри. Майк, единственный из "клуба", кто остался жить в родном городе, решает созвать домой остальных друзей. До сих пор шокированы пережитым в детстве, каждый из них должен заставить себя победить величайшие страхи, чтобы навсегда уничтожить зловещего клоуна. Но теперь он стал еще опаснее и смертоноснее...

Снимая "Оно", создатели фильма решили рассказать историю только юных Неудачников, стилистически разбив повествование романа, который постоянно совершает скачки во времени. На этот раз сценарий включил и те события лета 1989 года, которые зрителям еще не показывали; перемещения в прошлое включают не только флэшбэки в детство, но и заполняют пробелы в памяти, которые есть, кажется, у всех повзрослевших Неудачников.

Кадр из фильма "Оно 2"

Режиссер комментирует: "Люблю этот книжный диалог между двумя временными линиями, всегда хотел включить его во второй фильм. "Оно 2" рассказывает историю двадцать семь лет спустя, но Неудачники должны отправиться в прошлое, чтобы вернуть кое-что очень-очень важное. Они должны вспомнить, кто они такие и насколько удивительна та связь, что между ними есть".

Трейлер фильма "Оно 2":

Трейлер фильма "Оно 2"

Расписание сеансов

Фильм "Оно 2" можно смотреть во всех кинотеатрах Киева. Расписание сеансов можно посмотреть по ссылке. Прокат стартует с 5 сентября.

Критики о фильме "Оно 2"

Эрик Дэвис, Fandango: "Потрясающий напарник к первой части. Похожие флюиды, отличное понимание между актерами и приятное сочетание хоррора с юмором. Часть 2 тяжелее по настроению, здесь идет разговор о победе над травмой детства и под конец я аж расчувствовался. Билл Хейдер затмил всех".

Стивен Вайнтрауб, Collider: "#ОноЧасть2 потрясает. Старшие актеры прекрасны, и понравилось, как в фильме сопоставлены дети и взрослые. Много писать не буду, потому что большинство из вас и так посмотрит фильм. Поздравляю всех, кто принимал участие в создании фильма, отличная работа".

Кадры из фильма "Оно"

Интересные факты о фильме "Оно 2":

Съемки фильма начались 19 июня 2018 года в Торонто, Канада, и официально завершились 30 октября 2018 года.

Джессика Честейн и Джесс Вейшлер, которые играют главные женские роли, являются лучшими подругами в реальной жизни.

Это вторая экранизация книги Стивена Кинга, выпущенная в 2019 году, после "Кладбище домашних животных" (2019).

В интервью Билл Скарсгард заявил, что даже после окончания съемок ему будут сниться кошмары.

Хотя этот фильм о взрослых, дети будут появляться в некоторых сценах с воспоминаниями.

Билл Хейдер не знал, что Билл Скарсгард, который сыграл Пеннивайза, действительно может двигать глазами в двух разных направлениях. Хейдер спросил Скарсгарда, что за редактирование было сделано для достижения эффекта в первом фильме. Скарсгард ответил: "О, ты это имеешь в виду?" и делает это, заставляя Хейдера сходить с ума.

Напомним, украинский мультфильм завоевал престижную награду международного фестиваля.