Педан поделился откровенной историей: самое сложное из того, чем я занимался

Известный телеведущий и шоумен Александр Педан накануне Дня серфера вспомнил, как впервые встал на доску.

Как оказалось, ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" на "Новом канале" занимается сапбордингом, кайт- и вейксерфингом, а от недавно еще и яхтингом. Но самая большая любовь у него - к серфингу, и началась она около десяти лет назад.

"Мы отдыхали с женой на Бали. Жили вдвоем в номере за 11 долларов с питанием. Было это десять лет назад (улыбается). Вот тогда я впервые встал на серф. Это было моей мечтой еще с момента выхода фильма "На гребне волны" с Киану Ривзом. Жене не зашло - она боится бурного океана. А у меня получалось неплохо. Однако во второй раз я встал на доску уже через четыре года. И пришлось всему учиться заново", - рассказал ведущий в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Александр Педан поклонник водных видов спорта (фото из архива ведущего)

Серфинг - это вид спорта, требующий постоянных занятий, объясняет Педан. Раз или два в год покататься недостаточно.

"Ему нужно уделять много времени и внимания. И пока серфинг - самое сложное из того, чем я занимался. Если ездить куда-то раз или два в год кататься на серфе, то только неделю нужно вспоминать, чему научился в прошлый раз. И уже пора возвращаться из путешествия домой. Но возможности бросить все - семью, детей, работу - и улететь на три месяца на Бали, чтобы кататься на серфе, у меня нет", - отметил Александр.

В Украине же лучше заниматься серфингом зимой в Одессе, советует звездный телеведущий. Но для этого нужен очень теплый гидрокостюм.

Александр Педан поклонник водных видов спорта (фото из архива ведущего)

Ранее мы писали о том, что Педан порвал три пары штанов за один съемочный день.