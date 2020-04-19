Пасхальный зайчик: Леся Никитюк восхитила ярким праздничным образом

Телеведущая поздравила своих подписчиков с Пасхой
Леся Никитюк во время карантина находится вместе со своей семьей в родном Хмельницком. Популярная украинская телеведущая не скучает - она проводит прямые эфиры, общается с поклонниками и участвует в флешмобах, и рассказывает о своих привычках на карантине. Сегодня, 19 апреля, Леся поздравила всех украинцев с Пасхой.
Телеведущая также восхитила сеть своей праздничной одеждой. Леся надела яркую блузку цвета розовой фуксии. При этом на подносе она держит пасхальную тарелку. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Друзья!! Я поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником!!! Праздником Пасхи!!! Пусть счастье и веселое настроение проникнет в каждую семью! Люблю вас. Христос Воскрес!!!" – подписала фото Никитюк.
Пользователи сети также прокомментировали ее фото и поздравление с праздником.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы.