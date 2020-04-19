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Пасхальный зайчик: Леся Никитюк восхитила ярким праздничным образом

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Телеведущая поздравила своих подписчиков с Пасхой

Леся Никитюк во время карантина находится вместе со своей семьей в родном Хмельницком. Популярная украинская телеведущая не скучает - она проводит прямые эфиры, общается с поклонниками и участвует в флешмобах, и рассказывает о своих привычках на карантине. Сегодня, 19 апреля, Леся поздравила всех украинцев с Пасхой.

Телеведущая также восхитила сеть своей праздничной одеждой. Леся надела яркую блузку цвета розовой фуксии. При этом на подносе она держит пасхальную тарелку. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Друзья!! Я поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником!!! Праздником Пасхи!!! Пусть счастье и веселое настроение проникнет в каждую семью! Люблю вас. Христос Воскрес!!!" – подписала фото Никитюк.

Пользователи сети также прокомментировали ее фото и поздравление с праздником.

  • Поздравляю также. Добрых и светлых праздников;
  • Спасибо Леся, и тебя с праздником;
  • Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! А говорила, что нет во что одеться… прибедняешься ты Леся. Такую я тебя люблю
  • Очень красивая!!! Христос воскрес!
  • Опять шикарно, браво
  • Любви вам и мира в душе!
  • Леся вы несравненная вам так идет эта блузка! С праздником вас, вкусной пасхи!
  • Леся, с праздником, Христос Воскрес!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы.

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