Пасхальный зайчик: Леся Никитюк восхитила ярким праздничным образом

Леся Никитюк во время карантина находится вместе со своей семьей в родном Хмельницком. Популярная украинская телеведущая не скучает - она проводит прямые эфиры, общается с поклонниками и участвует в флешмобах, и рассказывает о своих привычках на карантине. Сегодня, 19 апреля, Леся поздравила всех украинцев с Пасхой.

Телеведущая также восхитила сеть своей праздничной одеждой. Леся надела яркую блузку цвета розовой фуксии. При этом на подносе она держит пасхальную тарелку. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Друзья!! Я поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником!!! Праздником Пасхи!!! Пусть счастье и веселое настроение проникнет в каждую семью! Люблю вас. Христос Воскрес!!!" – подписала фото Никитюк.

Пользователи сети также прокомментировали ее фото и поздравление с праздником.

Поздравляю также. Добрых и светлых праздников;

Спасибо Леся, и тебя с праздником;

Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! А говорила, что нет во что одеться… прибедняешься ты Леся. Такую я тебя люблю

Очень красивая!!! Христос воскрес!

Опять шикарно, браво

Любви вам и мира в душе!

Леся вы несравненная вам так идет эта блузка! С праздником вас, вкусной пасхи!

Леся, с праздником, Христос Воскрес!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы.