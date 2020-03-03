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Парни Горбуновы: Катя Осадчая умилила абсолютным счастьем сына и мужа

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Ведущая показала встречу папы с сыночком

Катя Осадчая стала чаще публиковать фото с подросшим сыночком Иваном, которому в конце февраля исполнилось три года. Звездная семья вместе с ведущим Юрием Горубновым устроила для мальчика веселый праздник в детском саду. куда пришли и его любимые герои мульфильмов. Катя и ее муж по-прежнему не показывают лицо Ивана поклонникам, но те все равно давно уловили сходтво мальчика и его заменитого папы. Так, на новом снимке в Instagram мамы он позирует у огромного окна-витрины и наблюдает урбанистический пейзаж.

Иван расположился на рскладном стульчике и с интересом смотрит в окно. На мальчике – уютная серая теплая кофта джинсы и модные массивные белые крассовки.

"Настрій - сидіти, споглядати і думати", - подписала кадр Катя.

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова (Фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики теледивы тут же ринулись комментировать фото - не удержался даже певец Виталий Козловский, который, к слову, ограничился смайлами. Так, поклонники Кати посчитали, что Иван с этого ракурса похож на маленького рыбака.

  • Как на рыбалке, похоже на удочку мельком ,если посмотреть
  • Красунчик
  • Гарненький
  • Цікавий, замислився
  • Как на рыбалке
  • Гарно
  • Какой он миленький!
  • Цікаво, про що цей малюк думає?
  • Катю олівець у ручці, а папір? Івасик міг і щось вже намалювати. Чудова дитина
  • Маленький Юрчик

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" Катя показала милое фото отца и сына. Юрий держит Ивана на руках и счастливо улыбается, глядя на малыша. "Парни Горбуновы", - подписала трепетный семейный кадр ведущая.

Юрий Горбунов с сыном (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая появились в кадре в стильном образе с оригинальным трендовым головным убором.

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