При параде: стильная Катя Осадчая очаровала фото из авто с сыночком

Катя Осадчая живет в стремительном ритме жизни и купается в водовороте событий – она знает все тайны звезд и не боится задавать им "неудобные вопросы", а также является желанным и постоянным гостем всех громких событий. Не удивительно, что в таком плотном графике непросто найти время для отдыха, поэтому теледива так ценит редкие минуты безмятежности, проведенные вместе с семьей. Так, на свежем фото ведущая шлет поклонникам привет из авто.

На селфи Катя красуется "при параде": легкий макияж с акцентом на глаза. Аккуратно уложены волосы, на шее – изящное золотое тонкое украшение. На ней – удобный свитер крупной вязки молочного оттенка, а под ним – белоснежная футболка.

"Коли неділя робоча, то в обід вже при параді", - рассказала Катя.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики теледивы пришли в восторг от ее внешнего вида и энергичности.

Дуже гарний та ніжний образ

Яка ви гарна

Унікальна жінка

Красавица с очаровательной улыбкой, и прекрасным красивым личиком!

Вы красотка и без парада

Дуже гарна, як завжди

Катя, ви надзвичайно красива жінка, ви для мене приклад ля наслідування!

Гарнюща

Скриншот комментариев

В IntaStories Катя показала редкий снимок младшего сына Ивана, который тоже ехал с мамой в авто и расположился в детском автокресле. Мальчик увлеченно смотрит в окно, а его лица по-прежнему не видно. Он одеть тепло и стильно – синие штанишки, белоснежные кроссовки с толстой подошвой и темно-синяя зимняя курточка на распашку.

Фото: сын Кати Осадчей Иван (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая показала роскошный образ для съемок, позируя в "золотой униформе".