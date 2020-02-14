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Пара года: Потап и Каменских очаровали счастливым фото в День всех влюбленных

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.02.2020 - 11:21
Пара года: Потап и Каменских очаровали счастливым фото в День всех влюбленных
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Звездная пара поздравила поклонников с Днем Святого Валентина

Потап и Настя Каменских – одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса. Они расписались в мае прошлого года, хотя долго скрывали свой многолетний роман. Сейчас влюбленным нет необходимости прятаться, и они с удовольствием демонстрируют чувства на публике и делятся своими эмоциями с поклонниками. Так, сладкая парочка не смогла обойти стороной празднование Дня влюбленных, который в этом году припал на пятницу, 14 февраля. Рэпер разместил на своей странице в Instagram черно-белое романтическое фото с женой и оставил лаконичное поздравление.

Так, Настя красуется в коротком топе, а ее волосы собраны в хвост. Потап обнимает жену за талию и выглядывает из-за ее спины, улыбаясь в камеру. К слову, продюсер заметно помолодел и может похвастаться отличной спортивной формой и рельефами: в кадре можно оценить его бицепс.

"HAPPY VALENTINES DAY", - поздравил Потап всех поклонников со своей странички.

Пара года: Потап и Каменских очаровали счастливым фото в День всех влюбленных

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

В комментариях к снимку подписчики рэпера не уставали восхищаться эффектной и влюбленной звездной парой.

  • Ну прям очень красивая пара
  • Шаленого кохання до нестями. Ви прекрасні
  • Лучшая пара! Будьте счастливы
  • Какие вы классные, любви и добра!
  • Пара года
  • Такие сонные и такие классные
  • Красивая пара
  • Настюша красотка, вы суперская пара. Я б даже сказала пара года. Ждем от вам маленьких Потапиков

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских восхитила эффектным появлением на музыкальной премии в "пушистом" прозрачном платье с перьями. Она получила статуэтку за свой хит-признание "Обіцяю".

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