Папина радость: Юрий Горбунов показал, как проводит выходной с сыночком

Заботливый папа отправился на прогулку с малышом
Счастливые родители Катя Осадчая и Юрий Горбунов недавно весело отпраздновали день рождения сыночка Ивана - 18 февраля малышу исполнилось три года. Конечно же, они устроили ему пышный праздник с аниматорами в костюмах его любимых мультгероев. Шоумен, для которого это первый ребенок, старается проводить с ним как можно больше времени.
Такая возможность выпадает на выходных -- Юрий показал на своей странице в Instagram, чем они с Иваном занимались в воскресенье. Они отправились на прогулку вдвоем и ведущий поделился милым снимком сыночка. На фото малыш, одетый в теплый комбинезон, сидит в песочнице и играет с большим игрушечным самосвалом.
"Батьківська неділя!" - прокомментировал кадр Горбунов.
Фото: Юрий Горбунов показал прогулку с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)
Подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что Юрий отличный отец.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Ранее Юрий Горбунов рассказал о начале романа с женой Катей Осадчей. Любимая придумала для своего мужчины оригинальный сюрприз – на каждый спектакль она отправляла ему желтые тюльпаны, и никто не мог догадаться, от кого же они, ведь пара скрывала свои отношения