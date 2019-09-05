ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Папина гордость: сын Потапа покорил его неожиданным талантом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.09.2019 - 11:56
Папина гордость: сын Потапа покорил его неожиданным талантом
Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Рэпер был поражен умениями Андрея

Потап – счастливый папа 10-летнего сына Андрея от первого брака. Он гордится достижениями сына и старается активно проводить с ним досуг. Так, мальчик, как и его звездный папа, обожает баскетбол и показывает довольно неплохие результаты. Недавно Потап и Андрей отдохнули вместе в Греции, рэпер буквально завалил Instagram снимками с сыном. Теперь же продюсеру выпала возможность "поработать" с мальчиком, и он сумела поразить отца-профессионала умениями и талантами.

В Instagam Потап опубликовал фото и видео со своей встречи с учениками одной из киевских детских школ телевидения. Он пришел к любознательным ребятам не один, а в компании сына, который не хуже папы провел лекцию для своих сверстников.

"Нужно учиться у детей, меня поразил мой собственный сын, он был крут, информативен и ярок! Мой сын!" - с гордостью написал продюсер.

Папина гордость: сын Потапа покорил его неожиданным талантом

Папина гордость: сын Потапа покорил его неожиданным талантом

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Стоит отметить, что креативые дети-будущие звезды оригинально встретили Потапа – они вооружились пакетами с логотипом известной сети супермаркетов, о которой рэпер спел в одной из песен своей группы MOZGI, и прокричали соответствующую строчку из композиции.

  • Папина гордость
  • Какой Потап умничка. С детками занимается
  • Классный сынок!
  • Просто суперово
  • Папкина гордость. Ты большой молодец, Андрей
  • Ты самый крутой
  • Гордость папы и мамы
  • Круто
  • Наши дети- наша гордость
  • Красавчик

Скриншот комментариев

Также Потап вел прямой эфир со своей встречи, который с удовольствием посмотрели его поклонники, почерпнув немало полезной информации для себя.

Ранее Потап пожаловался на ранние утренние тренировки. Рэпер признался, что подъемы ни свет ни заря даются ему непросто.

"А Настя приедет?" Потап показал яркие кадры отдыха с сыном в Греции "Куда смотрит Потап?" Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной
Новости Украины Потап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь