Папин модник: Потап устроил фотосет со стильным сыном-красавцем

Потап, невзирая на плотный рабочий график, находит время для общения с любимой женой Настей Каменских и сыном от первого брака с продюсером Ириной Горовой, Андреем. Звездный папа гордится талантами и достижениями 11-летнего мальчика, который недавно начал пробовать себе в качестве видеоблогера. Андрей, как и отец, увлекается спортом – его можно увидеть на баскетбольной площадке и футбольном поле. Отец и сын всегда судовольствием проводят время вместе и им не скучно в компании друг друга. Так, рэпер решил поделиться фотоотчетом уикенда с Андреем.

В Instagram-аккаунте он опубликовал несколько фото со стильным сыном. Кстати, парень уже давно покрасился и стал блондином. А длинная шевелюра позволяет ему собирать волосы в симпатичный хвостик. На одном из кадров он предстал именно в таком образе. Стильный папа в черной кожаной куртке позировал за спиной мальчика.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Подпись к фотосету продюсер не оставил, зато поклонники рэпера тут же принялись осыпать отца и сына комплиментами. Они отметили, что хоть мальчик внешне похож на маму, улыбку он унаследовал именно от звездного родителя.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

"Красавчик растет": Потап умилил сеть велопрогулкой с подросшим сыном

Какие милые

Ооо, модна зараз зачіска. Андрюха шарить

Андрюха, уже папу догоняет

Красавчики

Папин модник

Син - копія мами

Какой классный у Вас сынок!

Улыбка папина

Похож на маму

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап решился на откровения об отношениях с Настей Каменских и признался, что масштабная свадьба с певицей у них далеко не первая.