Папарацци засекли Адель на пробежке: наконец можно рассмотреть фигуру похудевшей певицы

Кажется, что за похудением Адель следит едва ли не весь мир. В начале 2020 года резко изменившаяся внешность певицы стала буквально “топ-новостью”. Даже поклонники были поражены, поначалу не узнав свою любимицу. Напомним, что папарацци засекли Адель в начале года во время отдыха на Карибах. Тогда певица в мини-платье в горох “взорвала сеть” новыми формами. Конечно же, певица не похудела на 45 кг за одну неделю. Но во время процесса похудения она не появлялась на публике. Поэтому неожиданные фото от папарацци произвели “вау-эффект”.

После похудения на 45 кг поклонникам певицы все никак не удается “заполучить” ее фото в полный рост. Всего несколько раз фотографам удавалось сделать ее снимки, но их качество всегда желало лучшего. Также недавно 31-летняя исполнительница была замечена на одной из многочисленных вечеринок по случаю завершения церемонии Оскар-2020. Совместное фото с ней сделала Кинга Русин - популярная польская телеведущая. Но и на этот раз снимок получился темным. Кроме того, он не позволяет рассмотреть фигуру певицы как следует.

Адель во время отдыха на Карибах (скриншоты: instagram.com/adeleinitaly)

Наконец-то, просьбы поклонников были услышаны. На днях папарацци смогли сделать, пожалуй, самый удачный снимок Адель после похудения.

На фото певица запечатлена в черном спортивном костюме, который облегает ее идеальную фигуру. Фотографы подловили Адель на входе в ее дом. Она как раз направлялась на пробежку. Голову исполнительницы прикрывает панама. Быть может, это также дополнительное средство “защиты” от посторонних глаз. Спортивный аутфит завершают удобные черные кроссовки.

Похудевшая Адель на пробежке (скриншот: instagram.com/adelesp)

Интересно, что даже на пробежку Адель надела золотые браслеты. На ногтях видим черный маникюр… Все же певица понимает, что к ее персоне сейчас наблюдается крайне повышенное внимание. Поэтому всегда нужно быть готовой.

Следует подчеркнуть, что усиленные тренировки певицы дали свой результат. Из-за радикального сброса веса у Адель также очертилась талия. Бедра стали более соблазнительно-пышными.

Напомним, что поначалу в сети ходила информация, мол Адель похудела чуть больше, чем на 20 кг. Позже выяснилось, что это лишь “вершина айсберга”. В действительности менее чем за полгода певица сбросила более 45 кг. В этом ей помогли активные занятия спортом и правильное питание. Также источники из близкого окружения исполнительницы сообщали, что на такой шаг она пошла ради семилетнего сына. Из-за лишнего веса певица стала переживать серьезные проблемы со здоровьем. Несколько раз ей становилось действительно очень плохо - Адель оказывалась в больнице. Из-за чего молодой маме стало страшно и за свое будущее, и за будущее своего ребенка.