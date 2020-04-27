Папаньки-2: дата и подробности премьеры на СТБ

Женя и Аня (Сморигин и Атанасова)

Смотрите «Папаньки»-2 уже 11 мая

Уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера «Папаньки»-2 от «Дизель Студио». Комедийный сериал будет выходить в 20:15 с понедельника по четверг. Во втором сезоне героев ждут новые испытания, что поможет им показать себя настоящими мужчинами. И конечно, все приключения будут приправлены отличным юмором.

«Папаньки-2» — это по-прежнему сериал о жизни четверых друзей, которые вместе отдыхают, учатся воспитывать детей и выручают друг друга. Им приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.

Главных персонажей играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами - Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольга Атанасовой.

Уже полюбившаяся героиня актрисы Ольги Атанасовой – жена Женечки – в новых сериях снималась полноценно. В первом сезоне зрители видели её лишь пару раз на экране планшета в скайпе. Теперь же у неё появится своя сюжетная линия.

«По блату» в сериале снялась жена Андрея Фединчика — Наталка Денисенко. В новом сезоне она сыграет девушку, с которой у Саши - героя Андрея Фединчика – общий ребёнок. Это не первая совместная работа супругов в кино. Но любовную пару они играют впервые за четыре года!

— Мы мечтали сниматься вместе, как семья. Но так получалось: то я играю любовь с другим, то он — с другой, и мы вообще не пересекались. А тут мы почти семья, и это так классно! – делится эмоциями Наталка Денисенко.

Также на экране появится любимица публики Виталина Библив в роли главы ОСББ. Её персонаж — очень важная и спортивная женщина по кличке «Сом». Она постоянно становится свидетелем курьезных ситуаций, в которые попадают наши герои, и не упускает возможности устроить всем «сладкую» жизнь.

«Вишенкой на торте» стало участие в проекте Виктории Булитко. Она сыграет коллегу Никиты, которая всячески старается его соблазнить, дабы устроить проблемы дома и на работе!

— Как-то меня позвал к себе в кабинет Алексей (Алексей Бланарь, продюсер «Дизель Студио» - прим. ред.) и говорит: «Викуся, мы написали под тебя роль в «Папаньках»! И ты там будешь совсем другая!» Так и получилось! Эта роль — полная противоположность всему, что раньше я играла в «Дизель Студио»!

Усилили и детский актерский состав. Роль шестимесячной дочери Никиты сыграла малышка София. На съемочной площадке она отпраздновала девятый и десятый месяцы жизни.

— Софийка — настоящая актриса! Она всё сама понимала и по-настоящему отыгрывала каждую сцену. Плакала и успокаивалась в нужный момент. Улыбалась актерам, следила за всем происходящим. Как? Магия! — удивляется второй режиссер Татьяна Педченко.

Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик – Максим Бернадский, второй режиссер - Татьяна Педченко, оператор-постановщик – Максим Баев и художник-постановщик – Андрей Гречишкин. А вот руководитель проекта неизменен - Наталья Каптан. Продолжили работу над сериалом авторы – Андрей Трубников и Денис Алистратов.

Смотрите «Папаньки»-2 уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ!!