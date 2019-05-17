"Папа похож на Энтони Хопкинса": Настя Каменских умилила сеть фото с родителями

Певица призналась в любви родным людям
Настя Каменских, которую нередко критикуют в сети за слишком откровенные и "обнаженные" фото, удивила и порадовала поклонников теплым семейным снимком. Певица опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото со своими родителями, вызвав у фанов волну умиления.
Настя, одетая в джинсовую куртку, сделала селфи, нежно обнимая папу, а слева в кадре можно также увидеть ее маму. Все они довольно улыбаются на камеру и видно, что в семье царит любящая и позитивная атмосфера.
"Пап, мы тебя с мамой очень любим", - подписала Каменских фото.
Фото: Настя Каменских с родителями (instagram.com/kamenskux)
Вероятно, у отца известной артистки день рождения.
Конечно же, фаны оставили множесто растроганных комментариев, желая родителям певицы здоровья и долгих лет жизни. Многие также отметили, что ее папа поразительно похож на знаменитого голливудского актера Энтони Хопкинса.
Напомним, Настя Каменских довела до слез душевным исполнением нового хита "Обіцяю".
Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию.
Кстати, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая от Потапа и Насти.