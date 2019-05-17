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"Папа похож на Энтони Хопкинса": Настя Каменских умилила сеть фото с родителями


Певица призналась в любви родным людям

Настя Каменских, которую нередко критикуют в сети за слишком откровенные и "обнаженные" фото, удивила и порадовала поклонников теплым семейным снимком. Певица опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото со своими родителями, вызвав у фанов волну умиления.

Настя, одетая в джинсовую куртку, сделала селфи, нежно обнимая папу, а слева в кадре можно также увидеть ее маму. Все они довольно улыбаются на камеру и видно, что в семье царит любящая и позитивная атмосфера.

"Пап, мы тебя с мамой очень любим", - подписала Каменских фото.

Фото: Настя Каменских с родителями (instagram.com/kamenskux)

Вероятно, у отца известной артистки день рождения.

Конечно же, фаны оставили множесто растроганных комментариев, желая родителям певицы здоровья и долгих лет жизни. Многие также отметили, что ее папа поразительно похож на знаменитого голливудского актера Энтони Хопкинса.

  • "Копия Энтони Хопкинса)"
  • "Так на хопкинса похож"
  • "Здоровья вашим родителям"
  • "Красивые"
  • "Супер, здоровья родителям, вы классные!!!"
  • "Какое теплое фото"
  • "Здоровья папе крепкого!!! Это счастье, когда родители с Вами"
  • "Очень милые"
  • "Боже, Ваш папа Настя похож на Энтони Хопкинса"
  • "Как мило"
  • "Хорошая и добрая фотография!"
  • "Папа - вылитый Энтони Хопкинс"
  • "У мамы дома на кухне так хорошо)"
  • "Я думал это Энтони Хопкинс )"

Напомним, Настя Каменских довела до слез душевным исполнением нового хита "Обіцяю".

Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию. 

Кстати, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая от Потапа и Насти.

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