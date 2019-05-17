"Папа похож на Энтони Хопкинса": Настя Каменских умилила сеть фото с родителями

Настя Каменских, которую нередко критикуют в сети за слишком откровенные и "обнаженные" фото, удивила и порадовала поклонников теплым семейным снимком. Певица опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото со своими родителями, вызвав у фанов волну умиления.

Настя, одетая в джинсовую куртку, сделала селфи, нежно обнимая папу, а слева в кадре можно также увидеть ее маму. Все они довольно улыбаются на камеру и видно, что в семье царит любящая и позитивная атмосфера.

"Пап, мы тебя с мамой очень любим", - подписала Каменских фото.

Фото: Настя Каменских с родителями (instagram.com/kamenskux)

Вероятно, у отца известной артистки день рождения.

Конечно же, фаны оставили множесто растроганных комментариев, желая родителям певицы здоровья и долгих лет жизни. Многие также отметили, что ее папа поразительно похож на знаменитого голливудского актера Энтони Хопкинса.

"Копия Энтони Хопкинса)"

"Так на хопкинса похож"

"Здоровья вашим родителям"

"Красивые"

"Супер, здоровья родителям, вы классные!!!"

"Какое теплое фото"

"Здоровья папе крепкого!!! Это счастье, когда родители с Вами"

"Очень милые"

"Боже, Ваш папа Настя похож на Энтони Хопкинса"

"Как мило"

"Хорошая и добрая фотография!"

"Папа - вылитый Энтони Хопкинс"

"У мамы дома на кухне так хорошо)"

"Я думал это Энтони Хопкинс )"

Напомним, Настя Каменских довела до слез душевным исполнением нового хита "Обіцяю".

Тем временем в СМИ на данный момент активно обсуждают слухи о возможной свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая якобы должна состояться 23 мая. На эту новость отреагировала только пресс-служба Каменских. При этом в пресс-службе ни отрицают, ни подтверждают информацию.

Кстати, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая от Потапа и Насти.