Папа оценил: сын Потапа в США впервые показал американских родственников

Сын Потапа Андрей на новогодние каникулы улетел с мамой Ириной Горовой и сестрой Натальей в США. Перед отъездом он наведался к папе на работу и успел записать с ним импровизированный музыкальный дуэт. Оказалось, что мальчик отправился в Сиэтл, где живет его дядя Вадим - брат мамы - с семьей. В Instagram Андрей, Ирина и Наталья щедро делятся фото и видео со своего американского путешествия.

Так, экс-жена Потапа сообщила, что Новый Год встретила в семейном кругу. Ирина описала неповторимую атмоферу, которая царила на праздник в их семье.

"Сиэтл, детки, братик с семьей, мандаринки, фильмы, воспоминания, обнимашки, милости в любви – счастье. 2020 знаю будет знаковым! Всех с Новым годом! Любите, открывайте новое, вдыхайте жизнь полной грудью, не бойтесь мечтать, смотрите на свою звезду и тогда обязательно к ней придете", - оставила она душевное пожелание.

Фото: Ирина Горовая с братом Вадимом (instagram.com/gorovaya_irina)

Также Ирина показала совместное фото с братом и поделилась парочкой снимков детей. Семья успела посмотреть местные достопримечательности и прогуляться по городу.

Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Андрей также похвасталась совместным фото с дядей. Мальчик в объемном свитшоте, шапке и теплой куртке сидит на скамейке, а на переднем плане стоит его американский родственник в солнечных очках и кожанке.

Фото: Андрей Потапенко с дадей Вадимом (instagram.com/potapchiq)

"Я и мой дядя Вадик. Я так счастлив находиться в Америке!" - поделился своими эмоциями мальчик. "Передавай привет дяде, я очень его люблю", - ответил Потап на пост сына.

Скриншот комментариев

В "сториз" Андрей опубликовал счастливый семейный кадр, на котром позирует вместе с мамой, сестрой, дядей и его женой.

Фото: Андрей Потапенко с семьей (instagram.com/potapchiq)

Потап же провел новогоднюю ночь в Египте, где выступил со своей группой MOZGI. Сразу же после выступления он примчался в Киев к любимой жене Насте Каменских. Кстати, артисты стали тренерами нового сезона шоу Голос країни и теперь вместе будут бороться за победу.