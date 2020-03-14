Я не паникер: невеста 9-го Холостяка рассказала о ситуации с коронавирусом в Майами

Холостяк 9 Никита Добрынин и его официальная невеста и победительница проекта Дария Квиткова сейчас находятся в США - парочка отправилась в Майами, чтобы подтянуть свой английский в языковой школе. Ранее они уже поделились своими впечатлениями о городе и учебном процессе, а также показали немного фото

В связи со вспышкой коронавируса по всему миру Даша решила поделиться своим мнением о сложившейся ситуации, а также рассказать, как обстоят дела в Майами. Пост девушка сопроводила атмосферным кадром, на котором она в коротком белом топе и наброшенной на плечи кофте запечатлена на улице города, держа в руках кошелек и стакан с напитком.

Избранница Добрынина отметила, что она не склонна к панике, потому сохраняет спокойствие и соблюдает основные правила профилактики.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Я по натуре не паникер. У меня хоть и взрывной характер, но я всегда стараюсь оставаться в здравом уме и с холодным рассудком. Учитывая все фаты, я думаю, что короновирус не опаснее обычного гриппа, который из года в год гуляет по миру и, в зависимости от мутаций, снова и снова убивает тысячи или даже десятки тысяч людей. К слову, в Северном полушарии сейчас снова свирепствует грипп.



Читаем факты: смертность от коронавирусной инфекции из Китая 3,4%, а 80% заболевших выздоравливают без специального лечения. Врачи говорят, что у некоторых людей болезнь протекает без симптомов и ухудшения самочувствия.

(вообще как они о ней узнали?! Но не об этом сейчас ). Если иммунная система сильна — инфекция не навредит вам. Чтобы обезопасить себя, соблюдайте базовые правила профилактики: чаще мойте руки горячей водой с мылом, используйте спиртосодержащий гель и дезинфицирующие салфетки и избегайте общения с теми, кто кашляет или чихает.



А вот от ношения медицинских масок врачи советуют отказаться, если у вас нет симптомов гриппа или простуды — они не задерживают коронавирус. При этом из-за паники маски слишком быстро скупают, и их может не хватить для больных. Маски помогают вам не трогать свой нос и рот руками, которыми вы прикасались к дверям, поручням и другим грязным предметам. Как ни странно, но соблюдение простых правил поможет вам оставаться здоровым.



К слову, именно в Майами нет никакой паники. Продукты и туалетная бумага в супермаркетах есть, с полок ничего не сгребают. Люди продолжают жить своей жизнью, но каждый бережет свое здоровье и заботиться о нём", - подробно поделилась Квиткова.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Многие пользователи сети согласились с мыслями девушки и поблагодарили ее за полезную информацию.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста посмотрели на Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полета.