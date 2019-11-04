Палитра эмоций: Регина Тодоренко поразила пластикой на Танцах со звездами 2019 (видео)

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Яркая "выходка" Тодоренко повеселила сеть

Регина Тодоренко произвела настоящий фурор во время 11 выпуска шоу Танцы со звездами 2019 (прошел 3 ноября). Напомним, что украинская путешественница и блогер выступила в роли ведущей прямого эфира самого танцевального шоу страны. К слову, по результатам 11-го эфира проект покинула еще одна пара - Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.

Тем временем Тодоренко успела похвастаться поклонникам новым ярким образом, в котором появилась перед камерами шоу. Телеведущая блистала в оригинальном мини-платье, которое словно сшито из двух разных платьев - одна сторона из сиреневого бархата, вторая - обильно декорирована золотыми пайетками. Свой образ Регина дополнила высокими ботфортами-чулками, также украшенными блестками. Из аксессуаров - серебряные длинные серьги, а также лаконичная цепочка на шее.

Стильная Регина Тодоренко на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/reginatodorenko)

“Палитра эмоций на шоу "Танцi з зiрками" зашкаливает! Благодарю за приглашение вести такой ответственный эфир! Последний раз прямой эфир я вела 9 лет назад! Сегодня было очень волнительно и одновременно драйвово! Юра, Тиночка, вы невероятные. Всем артистам и танцорам большущая благодарность за такое сумасшедшее шоу и адреналин!!! До встречи в следующем сезоне, а вдруг повезёт)” - поделилась эмоциями Регина.

Кстати, в сети также появилось видео необычного “пируэта” телеведущей. Так, на балконе, в ожидании очередной пары звездных участников, Тодоренко решила немного поупражняться в пластичности.

Регина Тодоренко повеселила пластичным пируэтом на Танцах со звездами 2019

Телеведущий Юрий Горбунов также успел сделать селфи с Региной, призвав всех смотреть новый выпуск шоу.

Юрий Горбунов и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Тодоренко разоткровенничалась о ссорах с мужем.