Пахнет счастьем: Влад Яма с женой показали чувства в эмоциональном танце

Влад Яма и его жена Лилиана вместе с сыном Леоном проводят карантин в загородном доме. Хореограф решил исользовать установившуюся хорошую погоду и возобновить пробежки на свежем воздухе, тем более открытые територии позволяют делать это вполне безопасно. Так, он похвастался своим "пенсионерским" рекордом и заявил, что это лишь начало бегового сезона. О танцах Яма также не забывает, тем более рядом с ним находится такая очаровательная и трудолюбивая партнерша как его жена. Так пара показала свой танцевальный экспромт на страничке Лилианы в Instagram.

Влад и его вторая половинка продемонстрировали па на камеру, которые вылились в страстный и эмоциональный танец.

"С танцами карантин становится ярче! Сияйте и танцуйте!" - подписала Лилиана видео.

"Партнерша понравилась", – кокетливо подписал видео Влад, а Лилиана ответила мужу смайлами-сердечками. К слову жена хореографа призналась, что он ее частенько критикует, а оценок выше 6-7 она от него пока не дождалась.

Поклонники пары пришли в восторг от их нескучных карантинных будней.

Пахнет счастьем и любовью

Любовь! Мне сквозь экран ощущается

Вы замечательная пара, люблю вас. Здоровья вам и вашим близким

Глаз очарование. Прелестно

Вааауууу. Дуже гарні танці

Супер,какие вы классные

Дуже красиво

Скриншот комментариев

Ранее жена Влада Ямы Лилиана призналась, ревнует ли она супруга к его партнершам.