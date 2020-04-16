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Пахнет счастьем: Влад Яма с женой показали чувства в эмоциональном танце

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2020 - 17:56
Пахнет счастьем: Влад Яма с женой показали чувства в эмоциональном танце
Влад Яма с женой (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф и его супруга решили порадовать экспромтом

Влад Яма и его жена Лилиана вместе с сыном Леоном проводят карантин в загородном доме. Хореограф решил исользовать установившуюся хорошую погоду и возобновить пробежки на свежем воздухе, тем более открытые територии позволяют делать это вполне безопасно. Так, он похвастался своим "пенсионерским" рекордом и заявил, что это лишь начало бегового сезона. О танцах Яма также не забывает, тем более рядом с ним находится такая очаровательная и трудолюбивая партнерша как его жена. Так пара показала свой танцевальный экспромт на страничке Лилианы в Instagram.

Влад и его вторая половинка продемонстрировали па на камеру, которые вылились в страстный и эмоциональный танец.

"С танцами карантин становится ярче! Сияйте и танцуйте!" - подписала Лилиана видео.

"Партнерша понравилась", – кокетливо подписал видео Влад, а Лилиана ответила мужу смайлами-сердечками. К слову жена хореографа призналась, что он ее частенько критикует, а оценок выше 6-7 она от него пока не дождалась.

Поклонники пары пришли в восторг от их нескучных карантинных будней.

  • Пахнет счастьем и любовью
  • Любовь! Мне сквозь экран ощущается
  • Вы замечательная пара, люблю вас. Здоровья вам и вашим близким
  • Глаз очарование. Прелестно
  • Вааауууу. Дуже гарні танці
  • Супер,какие вы классные
  • Дуже красиво

Скриншот комментариев

Ранее жена Влада Ямы Лилиана призналась, ревнует ли она супруга к его партнершам.

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