В ожидании лета: счастливая Тодоренко блеснула стройной фигурой в купальнике

Ведущая серьезно занялась собой после родов и смогла привести тело в порядок
Популярная телеведущая и активная молодая мамочка Регина Тодоренко успевает все - и справляться с новой для нее ролью мамы, и работать, и даже отдыхать. Недавно она вместе с маленьким сыном Михаилом побывала в Дубае, где впервые показала, как выглядит ее фигура после родов и поразила поклонников поразительным похудением. Судя по новому фото шоувумен, к лету она вполне готова.
Регина опубликовала на своей странице в Instagram яркий снимок, на котором она запечатлена в слитном купальнике с модным змеиным принтом, а также кепке на голове и солнцезащитных очках. Девушка счастливо улыбается - и неудивительно, ведь ее стройной фигуре через несколько месяцев после родов можно только позавидовать.
"В ожидании лета) Я бы хотела обсудить с вами несколько важных тем. Напишите, пожалуйста, О чем хотите поговорить, чтобы понять совпадают ли наши мысли) Спасибо", - поделилась с подписчиками знаменитость.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Пользователи сети с удовольствием исполнили просьбу Тодоренко и оставили множество вопросов и тем в комментариях, а также восхитились подтянутыми формами ведущей.
"Думаю, как привести себя в норму, после родов";
"О планировании беременности. Как долго вы планировали и как быстро у вас получилось ваше маленькое чудо?";
"Прекрасная Регина!!!";
"Сногсшибательна....";
"Как вы успеваете и отдыхать и ребенку время уделять? Как не преврвтить декрет в дни сурка!";
"Какая богиня";
"Как вам удалось избавиться от 18 кг? Кааак?";
"Обожаю твой позитив";
"Купальник бомба!";
"Отличная фигура, почему Вы жалуетесь?";
"Ух вы наши змеюшки, хотите на солнышке погреться)))";
"Привет АНАКОНДА!!!";
"О том как все успевать, будучи мамой", - пишут фолловеры.
Напомним, ранее Регина Тодоренко в купальнике заинтриговала новостями.
Мы также писали, что Регина Тодоренко засветила стильный повседневный look, в котором гуляла в ОАЭ.