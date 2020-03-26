Ожидание и реальность: раскрепощенная Alyona Alyona поразила танцем на пилоне

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, умеет посмеяться над собой и поднять настроение поклонникам. Обладательница пышных форм совершенно не комплексует и нередко публикует в сети фото и видео в купальнике, а недавно и вовсе поразила пикантными кадрами топлес, сделанными во время отдыха на Бали. В тревожное время эпидемии коронавируса и вынужденного карантина артистка решила подарить фанатам хорошее настроение, разместив в Instagram забавный ролик из серии "ожидание и реальность".

В первой части видео очень похожая на нее девушка в черном боди мастерски танцует на пилоне, поражая гибкостью и пластичностью. После чего в кадре появляется сама Алена, которая решила повторить жаркий танец у себя дома. Вместо пилона девушка взяла торшер с длинной ножкой.

Одетая в футболку и тапочки рэперша пытается повторить движения, однако получается у нее не очень и в результате она едва не падает, весело смеясь.

"Лайк якшо подумав, шо то я", - прокомментировала веселое видео Alyona Alyona.

Видео: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Всего за несколько часов видеоролик артистки посмотрели почти 80 тысяч человек. Пользователи сети оценили юмор исполнительницы и поблагодарили ее за дозу хорошего настроения и позитива.

Крута, та шо на другому відео ващє Агонь!!

Я думала это ты, хотела Умничкой назвать

Я ше й кумі показала, кажу дивися як уміє, ото молодець!!

Боже как я вас обожаю

Реальность лучше и ярче

Раскрыт новый талант

Ого вау....

Класс. Та в тебе б вийшло , ти не старалась

От вам і прекрасний приклад того, як потрібно вміти над собою пожартувати, розумієте, закомплексовані люди? Смійтесь, радійте життю!!!

Ого, я думаю ніфіга собі ти гнучка

Я реально думала що то ти, думаю собі така Альона не тільки афігєно співає ,а ще вміє на пілоні танцювати вопше пушка

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее Alyona Alyona развеселила сеть, не побоявшись показать второй подбородок.