Ожидание и реальность: Леся Никитюк научила красиво позировать на отдыхе

Леся Никитюк продолжает радовать своих поклонников красочными фото с недавнего отпуска в Египте. И хотя ее снимки не всем пришлись по вкусу - в сети активно обсуждают фигуру телеведущей и степень вульгарности ее фото, звезда не расстраивается и с юмором реагирует на подобные ситуации, подкидывая хейтерам все новые темы для дискуссий. Леди Ле уже вернулась в Киев, однако продолжает публиковать сделанные на побережье Красного моря фотокарточки.

Так, она выложила в своем Instagram забавный фотоколлаж, на котором показала, как нужно позировать для красивых снимков на отдыхе - и как зачастую такие кадры выглядят в реальности.

На первом, "удачном" фото Леся запечатлена в белом топе и золотистой мини-юбке в эффектной позе - она слегка наклонилась вперед, одну руку положила себе на бедро, а вторую запустила в волосы.

На втором же кадре Никитюк снята на лужайке в джинсовых шортах, фиолетовой майке и шляпе с леопардовым принтом. Стройная ведущая состроила смешное выражение лица и приняла преувеличенно соблазнительную позу.

"А как ты позируешь?" - поинтересовалась у фолловеров знаменитость.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети принялись осыпать Лесю комплиментами, уверяя, что она прекрасна в любой позе, а также делиться своим опытом.

Леся просто абалдеть красота спасет мир

Конечно я позирую, как на 1 фото, не пойму, правда, че фотки получаются , как под номером 2

Такой позы даже в камасутре нет

Леся, Вы просто красотка И как бы Вы не позировали, любое фото ОГОНЬ

Як виходить так і позую

Думаю що як 1 а виходить як 2

А в тебе дуже класно виходить

Это ноги от Бога

Я вообще не умею позировать))

Все как-то больше 2

Хорошо и всегда с улыбкой

Ти чудова у всіх позах

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

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