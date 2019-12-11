Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае

Телеведущая поделилась серией фото из местного кафе
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас находится в Китае - цель своего визита она пока не раскрывает, однако с удовольствием показывает поклонникам, как проводит время в Шанхае. Так, она уже успела погулять по городу и отправиться за загадочным "цсипао", предложив подписчикам отгадать, что же это. А на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала свой обед в местном кафе.
32-летняя Никитюк запечатлена за столиком, при этом на ней облегающая бежевая водолазка с надписями, а волосы девушка собрала в эффектный высокий хвост.
В руках Леся держит палочки, а стол перед ней заставлен всевозможными видами суши.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Со свойственным ей чувством юмора Леди Ле придумала подписи к двум из трех фото.
"Фото 1 - Куда тикать ці палочки??
Фото 2- типа ... "ой девочки я так задолбалась жрать эти суши"
Фото 3- ???? Подпись жду в комментах!!!" - написала знаменитость.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети тут же стали предлагать свои варианты, как же назвать третий кадр, на котором ведущая с интересом смотрит куда-то в сторону. Многие также отметили красивый лук Никитюк.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае. Она продемонстрировала фанатам фото в окружении экзотических блюд.