Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас находится в Китае - цель своего визита она пока не раскрывает, однако с удовольствием показывает поклонникам, как проводит время в Шанхае. Так, она уже успела погулять по городу и отправиться за загадочным "цсипао", предложив подписчикам отгадать, что же это. А на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала свой обед в местном кафе.

32-летняя Никитюк запечатлена за столиком, при этом на ней облегающая бежевая водолазка с надписями, а волосы девушка собрала в эффектный высокий хвост.

В руках Леся держит палочки, а стол перед ней заставлен всевозможными видами суши.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Со свойственным ей чувством юмора Леди Ле придумала подписи к двум из трех фото.

"Фото 1 - Куда тикать ці палочки??

Фото 2- типа ... "ой девочки я так задолбалась жрать эти суши"

Фото 3- ???? Подпись жду в комментах!!!" - написала знаменитость.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети тут же стали предлагать свои варианты, как же назвать третий кадр, на котором ведущая с интересом смотрит куда-то в сторону. Многие также отметили красивый лук Никитюк.

3 фото Что за красавчик пошол

Красотка

"А шо то їдять там за сусіднім столиком"

О май гад, ти прекрасна

Когда увидела бывшего и хочешь показать кого он потерял ахпхаххаха

Так-ссс шо там нам ще несуть..

Леся красотка

Ой какой красавчик за тем столиком)

Маловато будет!

Леся молодчинка,всегда поднимаешь настроение, ПОЗИТИВЧИК!!!

Леся, Позитивный человечек

Той погляд коли не знаєш тобі китаєць моргає, чи то так на тебе дивиться

Гольфик Вам посуе

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк неожиданно очутилась в Китае. Она продемонстрировала фанатам фото в окружении экзотических блюд.