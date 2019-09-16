"Ой, что будет": Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом

Владимир страстно держит жену на руках
Надя Дорофеева живет в очень насыщенном темпе - скоро у группы "Время и Стекло" состоится концерт, к которому она и ее партнер Позитив активно готовятся. Дошло даже до того, что певице очень редко удается позавтракать дома с любимым мужем - впрочем, на днях это все же произошло, и счастливая артистка поделилась милым "домашним" фото без макияжа. Теперь же она заинтриговала всех своих поклонников интересным заявлением.
Надя опубликовала пикантное фото с Владимиром Дантесом - девушка запрыгнула на руки к любимому и нежно обнимает его за шею, а тот поддерживает ее за ягодицы и влюбленно смотрит вверх на супругу. А вот подпись к снимку заставила фанатов усиленно гадать, что же такое интересное скоро произойдет.
"Горжусь тобой очень! Ой ребята ....) что будет", - загадочно написала Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)
Подписчики артистки тут же принялись строить догадки. Так как это явно связано с Дантесом, некоторые предположили, что у пары будет ребенок. Другие же считают, что Владимир представит какой-то свой новый проект - возможно, даже вернется на сцену как исполнитель.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева сверкнула упругими формами в облегающем спортивном костюме на видео с репетиционной базы.
Также Надя Дорофеева призналась в непростых отношениях с Владимиром Дантесом.