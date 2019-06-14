Ответочка Насте: Потап показал, как релаксирует в бассейне

В пятницу, 14 июня, счастливая новоиспеченная жена Настя Каменских вызвала бурные обсуждения в сети, показав довольно интимное фото. Певица опубликовала сделанный Потапом снимок, на котором она абсолютно обнаженная запечатлена в постели спиной к камере. Молодожены явно очень счастливы и стремятся поделиться своей радостью с миром.

Потап также не стал отставать и выложил на своей странице в Instagram своего рода "ответочку" Насте - впрочем, поприличнее. На фото продюсер запечатлен релаксирующим в бассейне, однако он не стал полностью оголяться и все же оставил плавки. На бортике на заднем плане можно увидеть надувные матрас и большую желтую утку.

"С мокрым утром, фото сделано вчера вечером", - подписал фото артист.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Фолловеры с юмором отреагировали на кадр - некоторые в шутку поинтересовались, почему же Потап не снял плавки, как его жена. Многие также "заценили" надувную уточку.

А почему не без плавок? Ответочку Насте

Кайф, конечно, вечерком плавать в собственном бассейне

Вы супер, я рада за вас с Настей

Настя, поймай Потапа

Труси зайві

Какие прекрасные 2-а утёнка

Потап Чилит

Ванна с уточкой!

Хороший снимок

Амфибия:)

Утка - супер!

Офигенная утка)

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Настя Каменских показала, как прошел ее пикантный девичник. Любимые подруги устроили ей веселый праздник, буквально похитив певицу из ее машины с помощью фейковых полицейских.

Ранее Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Каменских приготовила Потапу домашние котлетки, которые он с гордостью продемонстрировал.