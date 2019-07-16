Ответ Куперу и Гаге: Ирина Шейк поделилась горячим селфи в нижнем белье

Ирина Шейк, которая вновь оказалась в центре скандала из-за своего расставания с Брэдли Купером, не намерена впадать в уныние. Девушка регулярно участвует в громких кампаниях с лучшими марками, посещает тусовки с друзьями и радует верных подписчиков горячими фото. Так, несколько часов назад признанная красотка опубликовала очередное из них. Ирина сделала соблазнительное селфи в нижнем белье от одной из своих любимых марок – Intimissimi. С этим итальянским брендом она сотрудничает уже очень давно. Новым постом она доказала: кадры из повседневной жизни смотрятся не менее горячо, чем продуманные до мелочей и отфотошопленные рекламные кампании.

Новое фото Ирины взорвало сеть (фото: instagram.com/irinashayk)

Так, она примерила комплект зеленого оттенка, который подчеркнул совершенство ее фигуры: пышную грудь, тонкие линии рук и плавные изгибы талии. На переднем фоне в кадре видны роскошные орхидеи, которые отлично гармонируют с оттенком ее белья. Волосы Ирина убрала в гладкую укладку, а макияж сделала в приглушенных тонах. "Мой любимый новый летний цвет", – написала Ирина, сообщая поклонникам о поступлении нового тона нижнего белья марки.

Ирина никак не комментирует слухи вокруг их с Брэдли расставания (фото: instagram.com/irinashayk)

Не прошло и часа, как на Ирину обрушилось море восторженных комментариев. Фолловеры в основном уверены, что такое жаркое селфи – желание продемонстрировать себя во всей красе и доказать Куперу, что он потерял. Не унимаются поклонники Ирины и в желании поддержать свою звезду, устраивая "перекличку" под фото и называя ее "королевой красоты" и "богиней", с которой Леди Гага не сравнится.

Ирина Шейк представляет все новые рекламные кампании (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, на днях Ирина была замечена на прогулке с дочерью в Нью-Йорке. Поскольку они с Брэдли Купером еще не решили вопрос опеки над девочкой, то берут ее к себе по очереди. Так, прошлые выходные малышка Лея провела с папой, а в понедельник вернулась к Ирине. Папарацци засняли Шейк, когда она прогуливалась с коляской. Выглядела она, как всегда – просто безупречно.

Новый стильный образ Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Впрочем, стильных подборок Ирины хватает и в ее микроблоге. Чего только стоит один из последних выходов модели на на ABB FIA Formula E Championship 2019. На ивент она пришла в кожаной юбке-карандаше бежевого оттенка, черной футболке с логотипом от Burberry, босоножках и сумочке этого же бренда. Образ Ирины получился столь элегантным и стильным, что вызвал бурю эмоций в сети.