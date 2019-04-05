ru
ua

"Отвал башки": MARUV шокировала "кровавым" клипом на песню Siren Song (видео 18+)


Поклонники MARUV в неописуемом восторге

MARUV (Анна Корсун) наконец сделала долгожданный клип на свою песню Siren Song, которая успела стать скандальной. Ведь именно с этой песней украинская исполнительница принимала участие в Нацотборе на Евровидение 2019, выиграла его, а затем отказалась ехать в Тель-Авив.

И вот, поклонники откровенной певицы дождались от нее новую видеоработу. И MARUV  оправдала все самые смелые ожидания. Клип - однозначно на 18+.

Откровенные сцены чередуются со стилем "трэш": солистка купается в кровавой ванной, лежит в кровати с девушками  - и также все в крови. Откровенные танцы и позы, вызывающие наряды и неоднозначные намеки – все выдержано в скандальной стилистике MARUV .

MARUV  - Siren Song

Под видео на youtube-страничке появились сотни комментариев. И кстати, видео было опубликовано сегодня, 5 апреля, и собрало уже более 88 тыс. просмотров!

"Латексная конфетка": MARUV взбудоражила фанов "горячим" фотосетом

  • CУПЕР! Хит, что тут скажешь)) Евровидение Украина точно взяла бы)
  • Для меня МАРУВ уже победительница. Пусть удача всегда сопутствует ей!
  • Концовочка просто блеск!
  • Хоть слушаю рок, но Марув нравится, на уровне американских поп-звезд. Классно!
  • Клип выдержан в стиле Марув, особого сюжета нет, но кадры красивые. Не было смысла снимать дорогущий клип, песня и так всем зашла.﻿
  • Очень шикарная работа, то чувство, когда лучше чем в Голливуде﻿!
  • Тот момент, когда первый раз в жизни в течение первых трех минут смотришь клип. Ожидал большего, но сойдет. В конце конечно прикольно)
  • Она однозначно была бы победителем ЕВРОВИДЕНИЯ 2019!
  • Токо хотел послушать MARUV и тут видео)﻿
  • Танець и эстетика сделали свое дело, а еще маленький карлик)
  • Туда бы карлика с "Игры Престолов". Был бы лучший анонс 8 сезона)))
  • Отвал бошки, BANG! Ждем концерта в Питере!
  • Шикарно, концовка вообще убила, не зря месяц ждал﻿!

MARUV в новом клипе Siren Song

Напомним, ранее MARUV засветилась в мини-сарафане и ботфортах.

"Божественный дуэт": сеть в восторге от совместной песни Тины Кароль и группы Бумбокс Мои 33: MONATIK сочинил сам себе стих и встретил день рождения в Варшаве (видео)
Читать все новости