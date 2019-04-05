"Отвал башки": MARUV шокировала "кровавым" клипом на песню Siren Song (видео 18+)

MARUV (Анна Корсун) наконец сделала долгожданный клип на свою песню Siren Song, которая успела стать скандальной. Ведь именно с этой песней украинская исполнительница принимала участие в Нацотборе на Евровидение 2019, выиграла его, а затем отказалась ехать в Тель-Авив.

И вот, поклонники откровенной певицы дождались от нее новую видеоработу. И MARUV оправдала все самые смелые ожидания. Клип - однозначно на 18+.

Откровенные сцены чередуются со стилем "трэш": солистка купается в кровавой ванной, лежит в кровати с девушками - и также все в крови. Откровенные танцы и позы, вызывающие наряды и неоднозначные намеки – все выдержано в скандальной стилистике MARUV .

MARUV - Siren Song

Под видео на youtube-страничке появились сотни комментариев. И кстати, видео было опубликовано сегодня, 5 апреля, и собрало уже более 88 тыс. просмотров!

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CУПЕР! Хит, что тут скажешь)) Евровидение Украина точно взяла бы)

Для меня МАРУВ уже победительница. Пусть удача всегда сопутствует ей!

Концовочка просто блеск!

Хоть слушаю рок, но Марув нравится, на уровне американских поп-звезд. Классно!

Клип выдержан в стиле Марув, особого сюжета нет, но кадры красивые. Не было смысла снимать дорогущий клип, песня и так всем зашла.﻿

Очень шикарная работа, то чувство, когда лучше чем в Голливуде﻿!

Тот момент, когда первый раз в жизни в течение первых трех минут смотришь клип. Ожидал большего, но сойдет. В конце конечно прикольно)

Она однозначно была бы победителем ЕВРОВИДЕНИЯ 2019!

Токо хотел послушать MARUV и тут видео)﻿

Танець и эстетика сделали свое дело, а еще маленький карлик)

Туда бы карлика с "Игры Престолов". Был бы лучший анонс 8 сезона)))

Отвал бошки, BANG! Ждем концерта в Питере!

Шикарно, концовка вообще убила, не зря месяц ждал﻿!

MARUV в новом клипе Siren Song

Напомним, ранее MARUV засветилась в мини-сарафане и ботфортах.