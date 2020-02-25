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Отрывайтесь от земли: Яна Соломко показала, как развлекается с дочкой на пляже

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Мама и дочь в ярких купальниках вызвали восторг пользователей сети

Яна Соломко вместе с дочуркой Кирой сбежала от серой и дождливой украинской зимы в солнечную Флориду, где они отлично проводят время. Недавно певица очаровала поклонников нежным фото с малышкой и призналась, что очень хочет быть для нее самой лучшей мамой. Конечно же, в такую прекрасную погоду они не проходят мимо пляжа - что доказывает свежий снимок в Instagram артистки.

Яна опубликовала яркий и веселый кадр, на котором она держит Киру на руках, а та вытянула ноги и раскинула руки, как будто летит. Мама и дочка красуются в ярких слитных купальниках - Соломко-старшая в малиновом, а младшая в желтом. Эта очаровательная парочка позирует на песке на фоне колоритного пляжного домика. Судя по геотегу, фото было сделано на пляже Hollywood beach.

"Отрывайтесь от земли и летайте на крыльях любви. Жизнь прекрасна..." - прокомментировала красочный кадр Яна.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Пользователи сети тут же принялись осыпать артистку восхищенными комментариями, особенно отмечая ее стройную фигуру и милашку дочь.

  • Прекрасная и очень красивая фотография
  • Вы такая худенькая. Фигурка у вас прекрасна
  • Какие у Вас ножки, загляденье
  • Кира прям как ласточка
  • Отлично смотритесь девочки-красавицы
  • Классные такие. Очей очарование
  • Красиво выглядите, отличного вам отдыха
  • Очень жизнерадостная фотография, красотки
  • Яночка, шикарно выглядите, красивое фото
  • Девочки, какие вы красавицы, хорошего вам отдыха
  • Милые, красивые и счастливые. Жизнь прекрасна
  • Вы прерасная мама. Такие милые
  • Красота, какие же у вас ноги, супер
  • Как быстро летит время, какя уже взрослая дочурка

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что ранее Яна Соломко с дочкой показали, как они развлекаются в Стамбуле.

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