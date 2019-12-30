"Отрастила огромный зад": Тодоренко в купальнике обескуражила признанием о своих формах (фото)

Регина Тодоренко, похоже, решила “нарваться” на волну комплиментов. Украинская телеведущая и певица показала поклонникам парочку новых фото, сделанных во время отдыха на Бали. Куда Регина улетела с сыном Майклом еще в начале декабря. С экзотического отпуска Тодоренко буквально засыпает многомиллионную армию подписчиков яркими фото. Красотка демонстрирует фигуру в купальнике, показывает роскошные пляжи, фото с сыном, делиться личным опытом. И кстати, на Бали Регина отправилась за реализацией давней страсти - серфинг!

Не обошлось и без “странных” признаний. Так, свой недавний пост Тодоренко решила сопроводить выводами 2019 года. При этом телеведущая опубликовала парочку фото, сделанных в воде, на которых Регина стоит на доске для серфинга. Само собой, сложно не обратить внимание на округлые формы телеведущей - крепкие ноги, тонкую талию и т.д. Сама же Регина, как обычно, немного в грубой форме высказалась о своей фигуре.

“#итоги В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад”, - пишет Тодоренко.

Посмотреть фото Регины Тодоренко в купальнике на серфе можно здесь

Также Регина поделилась другими итогами года. По большей мере - творческими.

“... выпустила 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ , решила купить франшизу очень крутого центра , уже отсняла на Бали новый образовательный проект для ещё одного #youtube-канала. Побывала в списке #Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов спец.боксы красоты для каждой девушки, получила #ТЭФИ, стала женщиной года @glamour_russia, отравилась (по всей видимости, ядом хейтеров), которых «бесит вечный позитив этой Регины», перевела на благотворительность около 1млн.р. (дай Бог, спасла чью-то жизнь)”, - продолжает телеведущая.

Кроме того, Тодоренко порадовала поклонников и семейными новостями. По словам Регины, она наконец-то нашла общий язык с Владом Топаловым.

“Побывала в 7ми странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа, о достижениях в семье писать не буду , но мы с @vladtopalovofficial наконец-то нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях) #впередв2020” - подытожила ведущая.

Конечно же, поклонники ведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

“Вот это год! Круто, Регина”

“Регина - огонь, восхищаюсь”

“Прекрасные итоги! Очень вдохновляет! Красотка и умница! Пусть Новый год принесёт реализацию самых смелых идей!”

“Поздравляю. Мощно!”

“Регина-умничка! Мегапозитивный человек”

“Радует "вечный позитив этой Регины"

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Отметим, что Влад Топалов остался дома и не сопровождает свою жену и сына в этой поездке. Однако певец очень скучает. Недавно он покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко.

Напомним, Регина Тодоренко раскрыла, как совместить активную жизнь и материнство и показала очаровательное фото с сыном с отдыха на Бали.