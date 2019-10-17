Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде

Тина Кароль давно сменила образ сдержанной и подчеркнуто элегатной леди на имидж соблазнительной, сексапильной и роскошной женщины-вамп. Ее наряды стали куда откровеннее, а эффектные луки призваны подчеркнуть волнительные изгибы поп-дивы. Поклонники, словно завороженные, наблюдают за каждым появлением своей любимицы на публике. Так, на восьмом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 она блистала в пикантном розовом платье с нескромным декольте и высоким разрезом. На новых снимках в instagram Тина решила сразить образом в полосатом платье оригинального кроя.

Артистка остановила свой выбор на наряде от австралийского дизайнера Диона Ли. Платье с экстремальным декольте и разрезом в области талии подчеркнула достоинства фигуры певицы – пышную грудь и плоский животик.

Поп-дива дополнила пикантный образ блестящими серебряными босоножками на тонкой шпильке. Она аккуратно уложила волосы на одну сторону - завитые локоны от середины прядей. Макияж звезды – в спокойных тонах, все внимание – на яркие губы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Образ Тины оценила даже ее коллега MARUV. "Боже, какое платье!" - написала она под постом.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Что за красота!

Зажигалочка

Тінулька супер

Тина, вы расцвели, ура!

Красотка

Супер, красавица

Шикарная леди

Очень красиво!

Королева

Милашка

Красотка, не оторвать глаз

Скриншот комментариев

Также Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сыночка Вениамина, который сейчас пребывает в Великобритании.