Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде

Певица выбрала оригинальное платье от австралийского дизайнера
Тина Кароль давно сменила образ сдержанной и подчеркнуто элегатной леди на имидж соблазнительной, сексапильной и роскошной женщины-вамп. Ее наряды стали куда откровеннее, а эффектные луки призваны подчеркнуть волнительные изгибы поп-дивы. Поклонники, словно завороженные, наблюдают за каждым появлением своей любимицы на публике. Так, на восьмом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 она блистала в пикантном розовом платье с нескромным декольте и высоким разрезом. На новых снимках в instagram Тина решила сразить образом в полосатом платье оригинального кроя.
Артистка остановила свой выбор на наряде от австралийского дизайнера Диона Ли. Платье с экстремальным декольте и разрезом в области талии подчеркнула достоинства фигуры певицы – пышную грудь и плоский животик.
Поп-дива дополнила пикантный образ блестящими серебряными босоножками на тонкой шпильке. Она аккуратно уложила волосы на одну сторону - завитые локоны от середины прядей. Макияж звезды – в спокойных тонах, все внимание – на яркие губы.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Образ Тины оценила даже ее коллега MARUV. "Боже, какое платье!" - написала она под постом.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Скриншот комментариев
Также Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сыночка Вениамина, который сейчас пребывает в Великобритании.