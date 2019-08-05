Отняли телефон: дочь Оли Поляковой поделилась неприятной новостью

Дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова, проводит лето активно и с толком. Девочка успела побывать в модельном лагере в Греции, а затем – в Украине, она вместе с мамой и тренером занимается спортом и поддерживает себя в форме. На этом активности Маши не закончились. Она сообщила, что отправилась в спортивный лагерь в США.

На instagram-страничке дочь певицы разместила несколько видео, в которых поделилась впечатлениями о Лос-Анджелес, а также пояснила, зачем прилетела в Америку. Также она сообщила, что по правилам, которые царят в лагере, ей не разрешено иметь при себе телефон, поэтому она вынуждена попрощаться с поклонниками на целых две недели!

"Я нахожусь в спортлагере. И я узнала, что тут нельзя пользоваться телефонами! Это будет проблемой, но вы не теряйте меня. Вы не теряйте меня, смотрите мои первые блоги. Я буду постить для вас фото и какие-то маленькие видео, я буду его прятать. Я буду стараться", - заявила на камеру ошарашенная и несколько расстроенная Маша.

"Свой телефон я отдаю Майе. Она будет постить мои фотки, которые я уже сделала и отредактировала. Пока! Не пишите, не звоните – я не буду брать трубку две недели!" - показала она на видео улыбчивую девушку, которая забрала у дочери певицы ее гаджет.

Видео прокомментировала сама Оля Полякова и ее мама, бабушка Маши. Они обрадовались такому повороту событий.

"Солнышко мое маленькое, какая ты умничка. Люблю тебя", "Подождем", - написала Светлана Полякова. "Господи, ты услышал мои молитвы!" - обрадовалась певица.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Ранее Оля Полякова показала, как ее муж Вадим занимается подводным плаваньем. Певица подарила любимому экипировку для погружения.

Также Оля Полякова опубликовала видео своей тренировки с дочками Машей и Алисой.