Вот откуда такая фигура: шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал правила питания модели

Наоми Кэмпбелл – культовая модель 90-х, которая в свои 50 лет может похвастаться совершенной фигурой и сияющим внешним видом. Оказывается, своей стройной фигурой она обязана не только спортзалу, который посещает регулярно, но и тщательно составленный рацион. Его продумывает личный шеф-повар супермодели Шон Джон, который недавно октрыл в Нью-Йорке рестораны для самовывоза и доставки Tings и Le Song. Оказывается, у популярной и нынче красотки есть целый список продуктов, которые она не употребляет. Он включает молочные продукты, курицу, глютен и много других продуктов.

Наоми все так же стройна (фото: instagram.com/naomi)

«Я являюсь ее поваром более 10 лет. У нее есть свои домашние рецепты, но я готовлю по-настоящему хорошую еду, и она экологически чистая и действительно полезная. Наоми придерживается строгого вегетарианства, как Боб Марли – растафарианства», – рассказал Джон в интервью изданию Page Six.

К слову, модель сама обожает покупать продукты в супермаркете. Это для нее является своеобразной медитацией. «Я сама хожу за продуктами, не могу заказывать их онлайн. Мне так не нравится. Я предпочитаю выбирать еду самостоятельно, чтобы убедиться, что фрукты без бочков или каких-либо повреждений. Для меня продуктовый шопинг обладает терапевтическим эффектом», – признается неувядающая красавица.

Наоми и сама любит готовить (фото: instagram.com/naomi)

По словам Джона, любимые блюда стройной Кэмпбелл – свежие овощи и сытные бульоны. Но в целом модель никогда не придерживается стандартного меню, а заказывает что-то неординарное. "Сделай что-нибудь эдакое, но не то, что есть в меню!", – говорит она, когда посещает кафе любимого повара. «Она всегда за творческий процесс», – рассказывает Шон. Что немаловажно – еда должна быть насыщенного вкуса. «У еды должен быть аромат. Вы не можете просто положить соль и перец. Там должно быть немного специй и трав», – делится мастер. Кстати, Наоми никогда не ест самолетную еду.