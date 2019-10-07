"Открываются глаза": Яна Соломко заговорила о разочаровании в жизни

Украинская певица Яна Соломко долго скрывала свой развод с бизнесменом Олегом Солодуховым. Молчание прервал сам мужчина, который прямо заявил, что они с артисткой больше не вместе. Яне не осталось ничего другого, как подтвердить слова экс-избранника и высказать свою версию происходящего. Девушка с головой ушла в работе и начала новую творческую жизнь под псевдонимом SOYANNA, а также с удовольствием проводит досуг с любимой дочуркой Кирой.

Правда, время от времени артистка делится своими философскими размышлениями на тему отношений на странице в Instagram.

"У каждого из нас в жизни бывали разочарования... После которых мы учимся, меняемся, и у нас открываются глаза на многие вещи! Но закрывается сердце... Желаю всем нам поменьше таких разочарований!" - обратилась она к поклонникам.

Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Артистка добавила снимок, на котором позирует в тонкой кофточке молочного оттенка с коротким рукавом. Она лучезарно улыбается в камеру.

Поклонники разделили мнение певицы и также пожелали быстрее залечить душевные раны и подбадривали ее, как могли.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Вы очень милая девушка

Все будет хорошо, я верю

Желаю Вам поменьше разочарований

Какая же вы очаровательная женщина

Все стоит пережить и перетерпеть

Вы прекрасная девушка, замечательная мама и суперпевица

Очень красивое и милое фото

Вы прекрасная девушка, у вас есть самое большое счастье, ваша дочь. Ради нее вы справитесь со всем

Такая красивая, просто супер

Милая такая на этом фото

Скриншот комментариев

Ранее Яна Соломко написал пост в поддержку одиноких мамочек и рассказала о своей дочке Кире.