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Открыла сезон: счастливая Катя Осадчая поделилась пляжными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2019 - 18:27
Открыла сезон: счастливая Катя Осадчая поделилась пляжными фото
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая встретила лето на берегу моря

Первый день лета Катя Осадчая встретила, как полагается - на берегу моря. Телеведущая отправилась в Одессу и поделилась яркими пляжными снимками на своей странице в Instagram.

На фото счастливая Катя в эффектном сарафане черно-желтого цвета позирует босиком на пляже. Она вглядывается в морскую даль и дурачится в воде недалеко от берега. Волосы ведущая собрала, а образ дополнила солнцезащитными очками.

Открыла сезон: счастливая Катя Осадчая поделилась пляжными фото

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Знаменитость оставила милое пожелание своим подписчикам.

"Сезон відкрито! Перший день літа на березі моря, нехай наше літо буде насичене морським бризом, враженнями і пригодами. Хочеться запам‘ятати кожен літній день, щоб потім взимку не шкодувати, що літо пролетіло дуже швидко. Літо 2019...поїхали #моєліто2019", - написала Осадчая.

Открыла сезон: счастливая Катя Осадчая поделилась пляжными фотоОткрыла сезон: счастливая Катя Осадчая поделилась пляжными фото

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры порадовались за артистку и тоже пожелали ей отличного лета и побольше моря.

  • "Катя як ви всюди встигаєте? Молодчинка!"
  • "Вода супер прозрачная, класс"
  • "Как водичка?"
  • "Найкращого Вам настрою в Одесі"
  • "Нехай, Катю!!! Незабутнього Вам літа!"
  • "Катя и вы в Одессе, очень вы мне нравитесь, жаль что не увидела Вас вживую. Хорошего дня"
  • "Таке чисте"
  • "Красивое у нас море в Одессе"

Напомним, Катя Осадчая трогательно обратилась к фанам в День защиты детей и поделилась фото с сыном. 

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К слову, Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телеведущая посетила вечеринку глянцевого журнала ELLE. 

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Новости Украины Катя Осадчаяотдыхведущая
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