"Открою тайну": Цибульская рассказала, как пыталась увеличить грудь

Фото: Оля Цибульская (instagram.com/cybulskaya)

Певица признается, что поедание капусты ей не помогло

Певица Оля Цибульская, которая ранее показала откровенное фото в ванной, поделилась с поклонниками неординарным и шуточным способом увеличения груди. Соответствующую запись знаменитость опубликовала в своем Instagram.

"Когда-то одноклассницы, которые уже носили бюстгалтеры, рассказали мне свой "секрет". Надо месяц есть только капусту и грудь вырастет как у них. Почти 3 недели я сидела на такой капустной диете, а потом решила, что можно прожить и без большого бюста, но без маминого борща - никак. Позже оказалось, что "секретным средством" была не капуста, а пуш-ап. Но в 32 я все же придумала, как увеличить грудь с помощью капусты - ее надо одевать вместо бюстгальтера - только тогда этот способ работает. Открою тайну", - написала под снимком певица.

Фото: (instagram.com/cybulskaya)

Поклонники оценили хорошее чувство юмора артистки и отметили, что с бюстом у нее все в порядке:

Скриншот комментариев: (instagram.com/cybulskaya)

Напомним, что популярная украинская певица Ольга Цибульская опубликовала фото, на которой она изображена в окружении четырех младенцев.

Мы писали, что известная украинская певица стала мамой.

А также о том, что Ольга Цибульская трогательно поздравила сына с Днем рождения.

Видео: Вера Брежнева: интересные факты