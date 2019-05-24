"Отключаем головы!" Расслабленный Топалов обратился к поклонникам

Популярный музыкант и муж телеведущей Регины Тодоренко, Влад Топалов любит пофилософствовать на своей странице в Instagram, вовлекая в содержательную дискуссию своих подписчиков. Также он часто размещает трогательные семейные фото с сыном Михаилом и честно признается – в малыше он души не чает, но, как и все молодые родители, устает и не высыпается. Поклонники артиста любят его за честность и душевность, а также неизменную обратную связь и теплое отношении к фанам. Так, Влад решил опубликовать в Instagram расслабленный пятничный пост с пожеланиями для своих подписчиков.

Он поделился солнечным фото в своей любимой футболке с надписью "Я создал монстра". Влад позирует в темных очках и сдержанно улыбается. А вот внимательные поклонники заметили отражение в стекле – там можно рассмотреть личного фотографа Влада и по совместительству его жену Регину, которая ловит удачный кадр.

"Тут должна быть какая-то очередная умная цитата или моя мысля, но нет. Избавлю вас! Хорошей пятницы. Отключаем головы потихоньку! Обнимаю и люблю всем сердцем!" - признался артист.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники не могли не ответить Владу взаимностью. Они также пожелали певцу, наконец-то, выспаться и провести отличный викенд с семьей.

"Вам хорошей пятницы и отличных входных! Майкл, мишутка! Дай родителям поспать!", "Вы такой классный, живой и настоящий, без фальши и лицемерия, прям удовольствие вас смотреть и читать! Обожаю вас с Региной", "Здесь не нужно умную мысль. Позитивная фотка и милая улыбка и никаких лишних слов", "Классная у Вас семья! Прям радуете позитивом", "Влад, Ты молодец, отлично получилось, успехов. Хорошего, дня и отличного настроения на весь день и отличных выходных", "Улыбка просто обаятельная", - отмечали фолловеры.

Напомним, что Влад Топалов написал эмоциональное обращение ко всем молодым родителям.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла на камеру обман Влада Топалова.