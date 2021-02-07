От него отказались все: жена Бабкина рассказала о тяжелом лечении мужа

Украинский артист Сергей Бабкин недавно улетел в Австрию для проведения операции на глазах. Несколько недель назад ему диагностировали очень редкое и сложное заболевание. Однако лечиться в Украине музыкант все же не смог. Жена объяснила причину, по которой певец уехал на лечение за границу.

Об этом Снежана Бабкина рассказала в своих Instagram-stories.

Музыкант уже перенес операцию на одном глазу, через три недели он должен будет пройти еще одну. Жена певца Снежана объясняет: лечение в Вене — это была крайняя мера, а не личная прихоть. Украинские врачи от операции отказались ввиду ее сложности. Однако об этом поклонники ранее не знали, поэтому активно писали сообщения о том, что провести операцию можно было бы и в клиниках Харькова, Киева, Одессы.

Супруга Бабкина решила рассказать о главной причине, по которой музыкант поехал на лечение в Австрию. По словам Бабкиной, такая болезнь глаз, как у Сергея, встречается раз на миллион случаев, поэтому в странах СНГ операция невозможна.

"Мы присылали результаты во все города Украины, в Москву, в Питер. От Сергея отказались все. Очень сложный случай. Это не просто отслоение сетчатки, это не просто контраст. Такая болезнь встречается раз на миллион, а то и реже", — написала Бабкина в Instagram.

Снежана Бабкина объяснила лечение мужа за границей (скриншот: instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, что ранее Сергей Бабкин сообщил важные подробности о своем лечении. Певец рассказал, что хирургическая операция прошла превосходно - причем даже лучше, чем ожидал сам врач.

Ранее сообщалось, что Сергей Бабкин и его супруга заразились коронавирусом. Музыкант рассказал, что они получили результаты теста на COVID-19, и они положительные.