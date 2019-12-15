"Беременна?" Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в течение недели выкладывала яркие фото из Китая, вернулась в Украину. В ее Instagram можно было прочесть смешные истории о местных "наркотиках", традициях, одежде и многом другом.

В честь возвращения экс-ведущая шоу "Орел и Решка" решила поделиться соблазнительным двусмысленным кадром. На нем Леся изображена в спальне. 32-летняя звезда стоит на коленках на кровати. На ней надета шелковая мини-юбка кремового цвета и белый топ необычного кроя.

"И, как говорят: "Отдохнула? А теперь работай, бич!" - подписала снимок Леся Никитюк.

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однако поклонники Никитюк обратили внимание на то, как знаменитость прикрывает живот.

Эх, Леся-Леся...

Беременна?

Какой месяц?

Ого, ты беременна?

Сколько?

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, Леся Никитюк умеет плодотворно работать и хорошо отдыхать, а иногда совмещает первое и второе. При любой возможности Леди Ле также "сбегает" из Киева – пусть ненадолго, зато успевает отдохнуть и успевает перезагрузиться. Напомним, ранее Леся Никитюк озадачила открыткой из Китая.