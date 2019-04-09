"Отбиваюсь, как могу": Вика из НеАнгелов пожаловалась на внезапное "нападение"

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица показала, кто ее атаковал

Популярная певица Виктория Смеюха из группы "НеАгелы" решила воспользоваться перерывом в творчестве и свободным временем, поэтому отправилась в родной Харьков – повидать родителей, сестру и любимую племянницу Лизу. Артистка частенько показывает снимки со своей цветущей мамой-красавицей Викторией и любимой маленькой племянницей-непоседой, а вот отца в ее фотоблоге можно встретить редко. В этот раз Вика насыщенно провела время на малой Родине и даже подверглась "нападению", правда речь идет о дружелюбных животных из местного эко-парка. Веселым фотосетом в компании "общительных" козочек она поделилась в Instagram.

На снимках Вика от души веселиться в компании своих новых четверногих друзей, которые буквально облепили ее со всех сторон. Девушка одета в яркую короткую куртку фиолетового оттенка, джинсы с высокой посадкой, простую белую футболку, удобные черные кроссовки, а ее образ завершает стильная бейсболка.

Судя по фото, Вика кормила коз морковкой, поэтому они активно преследовали ее в надежде получить лакомство.

"Козлы нападают, отбиваюсь, как могу. Ибо люблю льва (не по гороскопу и не по имени)", - оставила интригующий комментарий к снимкам она.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонникам понравилась открывшаяся их взору картина. Они умилились не только забавной ситуации, но и оставили комплименты внешности улыбчивой артистки.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"В этом парке красиво. И вы красивая!", "Козлы, они такие", "Красоточка", "Гарна козочка!", "Очень красивая", - писали комментаторы.

Ранее Вика из "НеАнгелов" показала свой бесценный подарок, сделанный любимой племянницей Лизой.

Кстати, Вика из группы "НеАнгелы" позабавила смешным видео прогулки на лошади.