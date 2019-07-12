"От судьбы не убежишь": Дмитрий Комаров рассказал о мистическом знакомстве с женой

В июне этого года известный украинский ведущий программы "Мир наизнанку" и давний холостяк Дмитрий Комаров поразил многих неожиданным признанием о том, что он женился. Его избранницей стала "Мисс Украина 2016", а также его партнерша по шоу "Танцы со звездами 2018" Александра Кучеренко.

Пара устроила тайную свадьбу в Израиле, а медовый месяц провела на Мальдивах. Впервые после новости о своем бракосочетании 36-летний Комаров и 21-летняя Кучеренко снялись в романтической фотосессии, которую устроили на закате солнца у Киевского моря.

Молодожены для летней съемки выбрали нежные образы - Саша белое игривое платье, а Дмитрий - белую рубашку и шорты песочного цвета. Пара позировала на природе и кадры получились очень атмосферными и наполненными любовью.

В интервью для журнала Viva пара рассказала, что считает свое знакомство мистическим, ведь они имели все шансы не встретиться на том конкурсе красоты.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (viva.ua)

Как известно Дмитрий и Александра познакомились на конкурсе, где девушка была участницей, а ведущий - членом жюри.

"У нас все началось немного мистически. Словно все шло к тому, чтобы я стал членом жюри на конкурсе "Мисс Украина 2016". Я долго пытался отказаться от участия: не люблю светские мероприятия. У меня очень плотный график, я загруженный человек. Отказался, но организаторы очень просили. В итоге решил пойти навстречу и согласился", - признался Комаров.

По словам Александры, она тоже сначала не хотела участвовать в этом мероприятии.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (viva.ua)

При этом ведущий отметил, что он убежденный холостяк и никогда в своей жизни не искал невесту.

"Просто всегда знал: мое ко мне придет, от судьбы не убежишь. Такую девушку редко встретишь. В наших отношениях нет обид или манипуляций. Саша добрая, честная и какая-то… правильная", - откровенничает Дмитрий.

Между супругами нет никаких тайн и даже об опасных экспедициях ведущий всегда рассказывает Александре, а вот родителям иногда и нет.

"Саша первая, с кем я всем делюсь. О том, как я чуть не утонул, я не рассказал даже родителям, не хотел их пугать. А после разговоров с Сашей я быстро прихожу в себя. Кстати, мои заметки к будущей книги Саша тоже читает первая. Когда их смогут увидеть другие читатели, я пока сказать не могу - в моем графике изредка выходит находить время для книги", - прокомментировал Комаров.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (viva.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о избраннице телеведущего Дмитрия Комарова.

А также рассказывали о том, что Александра Кучеренко трогательно поздравила Дмитрия Комарова с днем рождения.