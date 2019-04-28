"Освятил так освятил": Леся Никитюк позабавила сеть видео с пасхальной службы

У Леси не обошлась без приключений даже праздничная служба
Популярная телеведущая Леся Никитюк умеет очаровать и насмешить публику, что и принесло ей народную любовь. В честь светлого праздника Пасхи артистка сходила освятить паски в церковь и даже там умудрилась повеселить народ. На своей странице в Instagram она опубликовала забавное видео, на котором батюшка окропляет ее святой водой.
При этом служитель церкви делает это несколько раз, от души брызгая водой прямо Никитюк в лицо. Та смешно ойкает и говорит "Христос воскрес!".
"Батюшка, ви мене любите, я бачу! Ви на мене підписані в Інстаграмі", - с юмором продолжает телезвезда.
Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что Леся пришла на службу в нежно-голубом плаще и черном в горошек платочке на голове, а в руках держала пасхальную корзинку.
Подписчики "богини ламината" пришли в невероятный восторг от ролика, отметив, что Никитюк даже в таком месте смогла их развеселить и довела до слез от смеха, а также советуя ей купить водостойкую тушь.
Напомним, Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.
К слову, Леся Никитюк похвасталась шикарным завтраком в Барселоне, показав изысканные блюда.
А еще Леся Никитюк умилила фото со своим "Куця-Паця" - любимой собачкой Рафиком.